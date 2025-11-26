Murcia, la CCAA que más tarda en resolver un expediente de dependencia

Archivo - Una persona en silla de ruedas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia tarda una media de 563 días en resolver un expediente de dependencia, la cifra más elevada de todas las comunidades autónomas, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Además, la Región es la comunidad que más ha aumentado los tiempos de tramitación este último año, al sumar 43 días, seguida de Madrid, con 40 días más, y es la tercera que registra mayor limbo de la dependencia --personas pendientes de recibir prestación-- con un 14,7%, solo inferior a Canarias (30,6%) y País Vasco (14,7%).

En relación al número de solicitantes, la Región de Murcia, con un 22,26%, es, tras Canarias, la comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas en lista de espera, mientras que Cantabria (2,52%), Navarra (2,04%) y Galicia (1,93%) son las que menor porcentaje tienen. La lista de espera en la Región aumentó en los diez primeros meses del año en un 14,5%, siendo así la penúltima de las 10 comunidades españolas donde aumentó.

La Región también se encuentra entre las comunidades que menos invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año, con 1.667 euros, solo superior a las cantidades de Galicia (1.317 euros) y Canarias (1.339 euros). En total, la inversión pública del Ejecutivo regional fue de un 73,2% en 2024.

Así, la Región de Murcia es la tercera comunidad donde más han aumentado las personas beneficiarias con prestación este año, un 8,2%, solo por detrás de Canarias (22,1%) y Galicia (18,5%). Mientras que las personas con derecho a prestación han aumentando en la comunidad autónoma en un 9,7%, mientras que Canarias (25,2%) y Galicia (16,6%), son las regiones donde se ha elevado este dato.

En cuanto al número de personas fallecidas en los diez primeros meses de 2025 pendientes de resolución de grado y del PIA en la Región los datos hablan de 1.168 personas.

DATOS NACIONALES

Una persona muere en España cada 18 minutos en lista de espera de la dependencia, con 27.217 personas fallecidas en 2025, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, cuyo presidente, José Manuel Ramírez Navarro, comparece este miércoles en el Congreso.

En este sentido, el documento revela que en los diez primeros meses de 2025 fallecieron 27.217 personas en la lista de espera de la dependencia, con 14.817 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 12.400 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Esto indica que supone que cada 18 minutos fallece una persona en estas listas de espera.

A fecha 31 de octubre, el informe refleja que había en España 1.750.070 personas en situación de dependencia reconocida (113.313 más que en 2024) y otras 120.698 (7.181 menos que en 2024) pendientes de valoración. Así, subraya que el 3,5% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

De todas las personas beneficiarias de prestación o servicio, casi dos tercios son mujeres (62%) y un tercio (37%) son hombres. Tres de cada cuatro personas dependientes reconocidas tienen más de 65 años y las mayores de 80 son el 53% del total.

De la misma manera, expone que durante 2025 el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado en 12.153 personas. A finales de octubre de 2025, 154.619 personas se encuentran en el limbo de la dependencia, el 8,8% de las personas con derecho.

El tiempo medio de tramitación de un expediente el informe revela que es de 350 días (16 días más que en 2024), aunque en tres comunidades se tarda en torno a 500 días (Murcia, Andalucía y Canarias). También subraya que cinco territorios están por debajo de los seis meses que establece la ley como plazo para esta tramitación: Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco, Castilla y León y Ceuta.