Murcia celebra los 30 años del Servicio Municipal de Teleasistencia, que atiende a más de 3.500 mayores

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este lunes la campaña y el programa de actos con motivo del 30 aniversario del Servicio Municipal de Teleasistencia, un recurso público del que se benefician más de 3.500 personas mayores, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El acto ha contado con la participación de la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, que ha estado acompañada por la vicealcaldesa, Rebeca Pérez; y los ediles de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño.

Durante el evento se ha proyectado el tráiler del cortometraje conmemorativo 'Treinta años cuidándote', dirigido por Hernando Gómez y Carlos Escolástico, que narra, a través de protagonistas reales, cómo la teleasistencia municipal acompaña a las personas usuarias desde la solicitud del servicio hasta su aplicación en el hogar.

Gómez y la jefa de Familia e Iniciativa Social del Ayuntamiento de Murcia, Felisa de Ayala, han sido los encargados de introducir el corto y contextualizar la campaña que mostrará en todo el municipio la labor de este servicio.

Torres ha explicado que el aniversario, bajo el lema 'Treinta años cuidándote. Tecnología que te acompaña en casa' y enmarcado en la conmemoración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, "es una ocasión para reconocer la trayectoria del servicio y el compromiso de quienes lo hacen posible: las personas usuarias y sus familias, el equipo profesional del Área de Servicios Sociales y la empresa adjudicataria".

"Hablamos de un recurso público cercano, fácil y adaptado a cada necesidad, que permite seguir viviendo en casa y en el barrio, de forma activa, segura y autónoma", ha señalado Torres, quien ha subrayado que la teleasistencia es "un servicio esencial del Sistema Público de Servicios Sociales de Atención Primaria" y "una oportunidad para avanzar, incorporando nuevas tecnologías y reforzando la coordinación con otros recursos comunitarios".

Desde este martes, 14 de octubre, se mostrará en mupis y marquesinas la campaña compuesta por fotografías de personas usuarias del servicio y de actividades comunitarias, con el objetivo de poner en valor este servicio que contribuye a facilitar la autonomía, la seguridad y la permanencia en el entorno de las personas mayores del municipio de Murcia.

ACOMPAÑAMIENTO DESDE 1994

El Servicio Municipal de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia nació en 1994 con el objetivo de garantizar la seguridad, el acompañamiento y la atención continua a personas mayores, con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad.

Desde entonces, ha evolucionado de los primeros terminales analógicos a dispositivos digitales con funcionalidades avanzadas, incorporando geolocalización, detectores de gas y humo, detectores de caídas y programas predictivos de riesgo.

Entre sus líneas de actuación destacan los protocolos de prevención y detección de malos tratos o soledad, la atención psicológica y el seguimiento social individualizado. Además, el servicio desarrolla encuentros de envejecimiento activo en barrios y pedanías, y cuenta con un equipo técnico especializado en coordinación con la empresa adjudicataria Tunstall Televida.

Tal y como ha adelantado la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, el 23 de octubre será la fecha central de la conmemoración, con distintas actividades para celebrar estas tres décadas de atención y mirar hacia el futuro.

Por la mañana, en el salón de actos del edificio Moneo, se desarrollará una jornada técnica dirigida a profesionales del sector, entidades sociales y empresas tecnológicas. La inauguración contará con la intervención de representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, y la ponencia marco correrá a cargo de Miguel Ángel Valero Duboy, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en accesibilidad.

La mañana incluirá también la mesa redonda 'La Teleasistencia: trayectoria, voces del presente y mirada al futuro', con la participación de profesionales, responsables de la empresa adjudicataria y una persona usuaria del servicio junto a su hija.

Por la tarde, en el auditorio de La Alberca se celebrará una jornada dirigida a personas usuarias y sus familias con el encuentro participativo 'Mi experiencia con la Teleasistencia', la proyección del cortometraje conmemorativo, un espectáculo musical de canciones y una merienda comunitaria.

"El Servicio Municipal de Teleasistencia nació hace 30 años con un objetivo sencillo y decisivo: que cada persona pudiera seguir viviendo en su casa y en su barrio, con apoyo cuando lo necesita y con confianza cada día. Hoy mantiene esa esencia, con tecnología más avanzada y mayor capacidad de adaptación a cada situación", ha explicado Pilar Torres.

Por eso, ha concluido la edil, "en este aniversario volvemos a decirlo con claridad: 'Treinta años cuidándote. Tecnología que te acompaña en casa'. Y lo hacemos desde Murcia, que es tiempo, cuidado y comunidad".