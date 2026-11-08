Murcia celebra la Fiesta del Árbol con una plantación vecinal de 158 ejemplares en Joven Futura

La alcaldesa de Murcia ha participado este domingo en la Fiesta del Árbol, celebrada en Joven Futura, en Espinardo, donde vecinos y familias han plantado 158 árboles con el acompañamiento de los técnicos municipales. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia ha participado este domingo en la Fiesta del Árbol, celebrada en Joven Futura, en Espinardo, donde vecinos y familias han plantado 158 árboles con el acompañamiento de los técnicos municipales.

La jornada ha convertido a las familias en protagonistas de la plantación. Niños y adultos han aprendido a preparar el terreno, colocar correctamente el cepellón, formar el alcorque, instalar el tutor y realizar el primer riego de cada ejemplar.

La actividad ha permitido acercar a los vecinos el cuidado del arbolado y reforzar su vínculo con un espacio que ha sido concebido con participación vecinal. Además de la plantación, la Fiesta del Árbol ha incluido yoga, talleres infantiles, música y actividades de animación y divulgación ambiental a cargo de los agentes municipales y de MurciInsectos.

LA RECUPERACIÓN DE LA FIESTA DEL ÁRBOL

La celebración recupera el legado de Ricardo Codorníu, conocido como el 'Apóstol del Árbol', coincidiendo con el 180 aniversario de su nacimiento. Ingeniero de montes y divulgador, Ricardo Codorníu impulsó la Fiesta del Árbol en Murcia y defendió la plantación como una labor pública, educativa y compartida.

La plantación celebrada este domingo es la primera de las tres jornadas previstas para incorporar 548 nuevos árbolesen el 'Recreative Garden Ricardo Codorniú'. Este bosque urbano ocupará cerca de 40.000 metros cuadrados y contará con más de 700 ejemplares, incluidos los árboles que ya crecen en el ámbito y en su perímetro.

La Fiesta del Árbol conecta también el legado de Ricardo Codorníu con el Plan Foresta, que ha permitido plantar más de 37.000 árboles en el municipio mediante actuaciones realizadas con vecinos, asociaciones, colectivos y centros educativos.