Murcia celebra la próxima semana el Encuentro Regional con motivo del Día del Ama de Casa

La presidenta de Thader Consumo, Juana Pérez, junto a los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño - EUROPA PRESS

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia acoge la próxima semana el Encuentro Regional con motivo del Día Internacional del Ama de Casa, un encuentro que se desarrollará en los jardines del Malecón y cuyo objetivo es congregar a personas de toda la Región en el marco de esta organización. En este encuentro familiar, que será el 18 de octubre, se organizarán actividades y una comida.

Así lo han avanzado este jueves en rueda de prensa los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, junto a la presidenta de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Thader Consumo, Juana Pérez.

Carreño ha expresado el apoyo del Consistorio a "visibilizar este trabajo tan importante como es el de ama de casa, que desarrolla en cada una de las viviendas".

Se trata, ha destacado, de "un reconocimiento a un trabajo invisible, pero tan necesario e imprescindible para que lo más importante y el pilar más importante que tenemos, que es la familia, tengan una vida mejor". El encuentro será para "reflexionar y, sobre todo, para visibilizar esa labor que hacen día a día", ha dicho Carreño.

Por su parte, la presidenta de Thader Consumo ha destacado la importancia de presentar el evento este jueves, ya que se conmemora el Día Internacional del Ama de Casa, "un día que no está señalado en los almanaques, pero que un colectivo como el nuestro lo llevamos muy interiorizado".

"Es un día de reivindicación, para poner en valor todo ese trabajo que se hace dentro de los hogares, una labor indispensable no solo para que las casas, las familias salgan adelante, sino también para tener cohesión social", ha subrayado.

Y es que, según Pérez, se trata de un colectivo que "es un pilar fundamental de nuestro día a día para dirigir la economía doméstica" y ha resaltado la necesidad de que se visibilice y reconozca al sector y, de alguna manera, "se nos retribuya todo ese trabajo que prestamos a la sociedad".

Ha aprovechado su intervención para dejar claro que "las amas de casa no tienen pensión. Lo que existe son pensiones de dependencias no contributivas", por lo que reivindica "contribuir al sistema, porque se nos ha vetado desde que se permitió registrarse la primera asociación de amas de casa".