Murcia cierra los jardines de Floridablanca y el del Cuartel de Artillería por la alerta por fuertes vientos

Jardín del Cuartel de Artillería cerrado por las fuertes rachas de viento

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha procedido a cerrar el jardín de Floridablanca, el del Cuartel de Artillería y el Palmeral Grande y Chico de Santiago y Zaraíche, según informaron fuentes municipales a través de las redes sociales.

Esta medida responde al aviso de nivel amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles en la Vega del Segura, que prevé, entre las 10.00 y las 21.00 horas, rachas de hasta 80 km/h por viento de componente oeste.

Además de la Vega del Segura, se encuentran en aviso amarillo o naranja por vientos y fenómenos costeros adversos el resto de comarcas de la Región de Murcia.