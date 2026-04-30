Murcia congelará tasas e impuestos en los presupuestos municipales de 2027

Pleno del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia proseguirá con su política de congelación de impuestos y tasas en 2027, lo que permitirá a los murcianos ahorrar hasta 30 millones de euros, según ha anunciado el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ante la aprobación en el Pleno del Plan Presupuestario 2027-2029.

Muñoz ha indicado que las cuentas del próximo ejercicio "consolidan una línea basada en la transformación urbana, la mejora de la calidad de vida, la cohesión territorial y el fortalecimiento de los servicios públicos, reforzando el papel de la séptima ciudad de España", según ha informado el Consistorio capitalino.

El Ayuntamiento ha dado el primer paso en la elaboración de los presupuestos, que "serán las más ambiciosas de la legislatura" y que están concebidas para "para dar un salto de calidad, impulsar los grandes proyectos del alcalde José Ballesta y responder a una Murcia preparada para afrontar su futuro como gran urbe", ha añadido.

El edil ha indicado que los presupuestos de 2027 estarán basados en "la gestión responsable centrada en las personas", dentro de una estrategia que, según ha precisado, "ha permitido pasar de una etapa de reorganización y saneamiento a un escenario de crecimiento y planificación a medio plazo".

En este marco, el Consistorio trabaja en unas cuentas "expansivas", con una cifra estimada de entre 545 y 550 millones de euros, de los que más de 230 millones se destinarán a la mejora y consolidación de los servicios públicos.

Junto a la transformación urbana, las cuentas reforzarán ejes prioritarios como la movilidad, la recuperación patrimonial y la mejora del espacio público.

Entre otras medidas, contemplan triplicar la inversión destinada al transporte público, ampliar el tranvía y consolidar el tranvibús, complementadas con nuevas zonas peatonales y aparcamientos para "avanzar hacia una movilidad equiparable a la de las grandes capitales".