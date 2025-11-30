Murcia se consolida como polo europeo del talento digital en Dubrovnik con su Estrategia Ciudad Conectada

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia ha impulsado en Dubrovnik su apuesta estratégica por la digitalización, la creatividad y el talento durante la reunión transnacional del proyecto europeo Remote-IT, financiado por Interreg Euro-MED y desarrollado junto a otras siete ciudades europeas.

En este contexto, la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha destacado que "gracias a proyectos como este, Murcia se posiciona como una ciudad moderna y competitiva, con un modelo urbano sostenible y una clara vocación de cooperación internacional".

Asimismo, durante el encuentro el Ayuntamiento de Murcia presentó oficialmente la Estrategia Ciudad Conectada, una hoja de ruta que capitaliza los aprendizajes de Remote-IT y los transforma en políticas estables orientadas a consolidar un modelo urbano moderno, competitivo y centrado en el bienestar de las personas.

Para ello, la estrategia se articula en tres ejes: conectividad digital y espacios colaborativos (con entornos como Ágora Tech, la red de centros tecnológicos y de formación y nuevos laboratorios urbanos); atracción y retención de talento (programas de capacitación digital, apoyo al emprendimiento y alianzas); y proyección internacional (para atraer nómadas digitales, inversión y talento global).

Bernabé también ha subrayado que "la Estrategia Ciudad Conectada refleja una visión clara de futuro: una Murcia que apuesta por el talento, la innovación y la digitalización como motores de prosperidad económico y social. No hablamos solo de tecnología, sino de crear oportunidades reales para las personas".

Por su parte, el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha señalado que "Murcia demuestra cómo una ciudad puede liderar la transición digital con un enfoque humano. Impulsamos una tecnología útil, cercana y con impacto real en la vida cotidiana, generando empleo, creatividad y nuevas oportunidades".

El encuentro de Dubrovnik reunió a las ciudades socias del consorcio Remote-IT: Câmara de Lobos (Portugal), Tirana (Albania), Brindisi (Italia), Heraklion (Grecia), Bucarest Sector 6 (Rumanía), Tartu (Estonia) y Murcia (España), junto con el liderazgo técnico del Ayuntamiento de Dubrovnik (Croacia).

Con una duración de 30 meses y un presupuesto total de 1,6 millones de euros, el proyecto Remote-IT ha permitido desarrollar políticas y herramientas innovadoras que fomentan el teletrabajo, la formación tecnológica, la sostenibilidad urbana y la cooperación entre ciudades mediterráneas.

Finalmente, a partir de esta experiencia europea, el Ayuntamiento de Murcia "afianza su papel como referente en la creación de ecosistemas digitales y creativos, consolidando una visión de ciudad que combina innovación, talento y bienestar urbano bajo el marco de su nueva Estrategia Ciudad Conectada", destacan desde el consistorio.