Murcia se convierte en el epicentro nacional del folklore al acoger el encuentro de festivales CIOFF España

MURCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Murcia acoge este fin de semana una de las citas más relevantes del ámbito cultural y del folklore tradicional en España al celebrarse el encuentro nacional de festivales del CIOFF España, el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales, entidad asociada a la UNESCO.

Un evento que reunirá durante tres jornadas a representantes de festivales de todo el país para desarrollar sesiones de trabajo, propuestas culturales y visitas por la ciudad y su entorno.

La programación, que tendrá lugar hasta el 8 de diciembre, incluye la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del CIOFF España, así como las reuniones y sesiones específicas del Comité Joven, formado por jóvenes gestores culturales y miembros de agrupaciones folklóricas de toda la geografía nacional, que también trabajarán estos días en Murcia con el objetivo de fortalecer la preservación y promoción del patrimonio inmaterial.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, declaraba tras la inauguración de la jornada que "Desde el Ayuntamiento de Murcia destacamos la importancia de acoger esta cita en nuestro municipio como muestra del compromiso institucional con la tradición, la cultura popular y la difusión de las señas de identidad propias, además de constituir una oportunidad única para compartir experiencias con entidades que trabajan en la defensa del folklore en todo el país".

El programa oficial daba comienzo esta mañana con la recepción de invitados a primera hora y la inauguración del congreso, que continuará con distintas sesiones de la Asamblea General mientras los acompañantes disfrutarán de una visita turística por la ciudad.

Por la tarde se retomarán las sesiones por la tarde hasta la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, concluyendo la jornada con una destacada actividad cultural que contará con el concierto de Miguel Ángel Montesinos 'El Pantorrillas' junto a la Asociación Etnográfica La Hijuela de Patiño y que permitirá mostrar a los asistentes la riqueza de las tradiciones musicales murcianas, finalizando la jornada con una cena de convivencia.

El domingo 7 la agenda se centrará en una visita turística y cultural por la mañana y en la continuidad de las reuniones de Circuitos de Festivales por la tarde, cerrando la jornada con un programa cultural en la Ermita Vieja de Santa Cruz que incluirá la presentación del libro del Seminario de Folklore y Etnografía del LVII Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo y la intervención de la Hermandad de Auroros, concluyendo la noche con la cena oficial amenizada con cantos de aguilando en el Restaurante Santa Ana.

El lunes 8 se pondrá fin al encuentro con la despedida de los congresistas y acompañantes, quienes habrán podido conocer no solo el desarrollo profesional del congreso sino también la riqueza patrimonial, gastronómica y festiva de la ciudad.

COMITÉ JOVEN CIOFF

Por su parte, el Comité Joven CIOFF España iniciaba sus actividades ayer con una reunión de la Junta Joven, incorporándose hoy al programa general con sus propias sesiones formativas y de coordinación, así como en los actos culturales y actividades previstas junto al resto de participantes

El Ayuntamiento de Murcia celebra que la ciudad se convierta "en un punto de encuentro para el folklore internacional y recuerda que Murcia es y seguirá siendo un referente en el ámbito de las tradiciones gracias al impulso de iniciativas como el histórico Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo, uno de los más antiguos del mundo y una seña de identidad cultural del municipio que continúa creciendo y proyectando nuestras raíces más allá de nuestras fronteras", destacan fuentes municipales.