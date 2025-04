Murcia se convierte en el escenario del talento con la programación cultural del festival WARM UP 'Somos Murcia'

Entre las ofertas de actividades se encontrarán presentaciones de libros, ciclos de cine y conciertos por distintos puntos de la ciudad

MURCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia se prepara para vivir una semana "vibrante" de cultura, música y arte con la nueva edición de 'Somos Murcia', el programa cultural que da la bienvenida al festival WARM UP Estrella de Levante, una propuesta que reúne una amplia programación de actividades gratuitas que llenarán de vida numerosos espacios emblemáticos de la ciudad.

'Somos Murcia' desplegará una "cuidada" agenda cultural que incluye conciertos, sesiones de cine, concursos de videoclips y encuentros con la literatura, en escenarios tan variados como la Filmoteca Regional Francisco Rabal, La Yesería, la Plaza de los Apóstoles, la Plaza de la Universidad, y salas como REM, Musik, Mamba, Revólver y Garaje Beat Club, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, ha presentado esta iniciativa acompañado por José Manuel Piñero, responsable de WARM UP Estrella de Levante, y el responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante.

La programación comenzará el lunes 28 de abril en la Filmoteca Regional, con la proyección de Soundtrack to a Coup d'Etat, del director Johan Grimonprez, a las 20.45 horas. Al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, se exhibirá 'This Is A Film About Black Keys', de Jeff Dupre.

El miércoles, 30 de abril, a las 19.30 horas, La Yesería acogerá la presentación del libro 'Nada es eterno salvo la Carrá' de Alberto Frutos, mientras que a las 20.00 horas la Filmoteca ofrecerá una muestra de videoclips. La noche continuará con conciertos de Raya Diplomática en Sala Mamba a las 21.00 horas e Hidrogenesse en Garaje Beat Club a las 22.00 horas.

El jueves 1 de mayo, Frutos volverá a La Yesería con la presentación de su obra 'Morrissey y los Smiths. Tanto por lo que responder' a las 19.30 horas. A su vez, la Filmoteca proyectará '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' acompañada de música en directo de OMBLIGO, cerrando la jornada con Nico B. en concierto a las 21.00 horas en Sala Musik. Seguidamente, el viernes 2 de mayo a las 20.30 horas, se proyectará 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' de Antón Álvarez en la Filmoteca.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés ha destacado que "una de las principales novedades en esta programación son las exposiciones de artes plásticas en nuestra Catedral de las Artes Plásticas, como es el Palacio Almudí con la exposición de la artista contemporánea Maru Quiñonero, que se inaugurará el próximo día 2 de mayo".

El sábado 3 de mayo la música tomará las plazas del centro, ya que en la Plaza de los Apóstoles actuarán Marcelo Criminal, Toldos Verdes y Melifluo entre las 11.30 y las 14.10 horas, mientras que en la Plaza de la Universidad lo harán Firmado, Carlota, Julia Sabaté y Las Petunias entre las 11.45 y las 14.25 horas. Por la tarde, la Filmoteca acogerá la proyección de La Joia: Bad Gyal, de David Camarero a las 19.15 horas.

El broche de oro llegará el domingo 4 de mayo, con conciertos en la Plaza de los Apóstoles 'Sueño Xanadú', 'Vera Fauna' y 'Sanguijuelas del Guadiana' de 11.30 a 14.10 horas y en la Plaza de la Universidad 'Estela Gris', 'Bloodstein' y 'Mala Gestión' de 11.45 a 14.25 horas. La Filmoteca pondrá el punto final a la semana cultural con la proyección de Blur: To the End, de Toby L., a las 19.00 horas.

Todas las actividades de 'Somos Murcia' son completamente gratuitas y abiertas al público gracias a la colaboración entre la concejalía de Cultura e Identidad y la organización del festival. Esta programación se erige como un prólogo perfecto para el esperado WARM UP Estrella de Levante, que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas para sus abonos VIP y generales. Las últimas 200 entradas de día aún están disponibles en la página web (warmupfestival.es).