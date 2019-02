Murcia correrá con motivo del Día Mundial de las personas con síndrome de Down el próximo 2 de marzo

Publicado 18/02/2019 13:40:00 CET

MURCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia correrá con motivo del Día Mundial de las personas con síndrome de Down el próximo 3 de marzo. La VII Carrera 'Corriendo contigo', organizada por la Asociación para Personas con Síndrome de Down (Assido), la Federación Murciana de Atletismo y la Concejalía de Deportes y Salud, tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en el Paseo del Malecón y en ella podrán participar hasta 1.300 personas.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 28 de febrero para pagos con tarjeta y hasta el 21 de febrero a las 23.30 horas para pagos mediante transferencia o ingreso bancario, a través de la página web de la Federación murciana de Atletismo 'www.famu.es', y en Assido, en el Centro ubicado en Plaza Bohemia, 4 dónde se podrá realizar el pago en efectivo.

Así, habrá una Carrera Popular Absoluta para las diferentes categorías especificadas en el artículo 6 del presente reglamento a partir de la Categoría Sub 20/23, recorriendo una distancia de 8.300m. (una vuelta al Circuito B y dos vueltas al Circuito A), con tiempos cronometrados a través de chip.

Además de carreras paran para las categorías Sub 8 con una distancia de 75m. (Circuito E), Sub 10 con una distancia de 200m. (Circuito D), sin tiempo cronometrado para fomentar el deporte base. También consta de la categoría Sub 12 con una distancia de 1.100m. (una vuelta al Circuito C), Sub 14 con una distancia de 1.700m. (una vuelta al Circuito B) y la categoría Sub 16/18 con una distancia de 3.400m. (dos vueltas al Circuito B).

Y una Marcha Solidaria para Familias para aquellas personas que quieran mostrar su solidaridad participando sin tiempo cronometrado, andando y disfrutando del recorrido, con una distancia de 1.100m. (una vuelta al Circuito C).

Los trofeos conmemorativos están realizados en cerámica por personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales pertenecientes al Centro de Día Ocupacional de Assido.

En la carrera absoluta se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría a partir de la categoría Sub 20/23, tanto masculino como femenino. Además, tanto al ganador como a la ganadora de la carrera absoluta se les entregará un premio especial.

Además, se entregará un trofeo al corredor más veterano y otro a la corredora más veterana. En la carrera de niños se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados tanto masculino como femenino en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16/18, entregando medallas al resto de clasificados.

En las categorías Sub 10 y Sub 8 se entregarán sólo medallas conmemorativas por ser pruebas no competitivas, fomentando de esta manera el deporte base en los más pequeños. Se entregará un trofeo al club que más participantes haya inscrito en las carreras anteriormente mencionadas.

Además, se puede adquirir un dorsal 0 para colaborar con Assido sin necesidad de participar en la carrera en el número de cuenta 'ES39 2038 3069 7560 0023 2062' haciendo constar en el ingreso 'Dorsal 0 Assido'.