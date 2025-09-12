Murcia critica que Bolaños "ataque a los jueces" y defiende la solidaridad de la Región en política migratoria

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha afirmado este viernes que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "tiene muy poca credibilidad", ya que considera que "ataca a los jueces, cuestiona la independencia judicial día sí y día también y entiende la política desde la confrontación y desde la división, que es la marca de la casa del Gobierno de Pedro Sánchez".

Ortuño, en un contacto con los periodistas tras concluir la toma de posesión del nuevo delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha recordado que Murcia "es una región solidaria" en lo referente a la política migratoria, respondiendo así a las acusaciones del ministro, que ha advertido que no se puede permitir que "el discurso xenófobo, extremista y racista de Vox sea acogido por el PP".

A juicio de Ortuño, el Gobierno de España "está ausente en materia migratoria, no tiene política migratoria, mientras que las comunidades somos el destino de la inmigración ilegal que el propio Ejecutivo de la nación está permitiendo".

Por ello, ha demandado que el Estado "implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen, luche contra las mafias ilegales y escuche a todas las comunidades".

"Cataluña y País Vasco, por ejemplo, han quedado excluidas a la hora de acoger a esos menores, porque no deja de ser otra exigencia de los independentistas y los jueces de Pedro Sánchez para que éste pueda seguir en la Moncloa", ha lamentado el portavoz del Gobierno regional.

También se ha vuelto a referir a la "farsa" que hace escasos días protagonizaron tanto Vox como el PSOE en el centro de menores de Santa Cruz, ya que éstos "no se merecen un show de determinados partidos políticos que únicamente buscan pescar votos".

Así, ha apostado por la política de acogimiento de menores que defienden organismos nacionales e internacionales, que los menores "han de estar en un entorno lo más parecido del lugar. Y en ese sistema y en ese modelo estamos trabajando".

Según Ortuño, la propuesta de Vox de cerrar todos los centros de menores "no es razonable ni sensata" y la ha tachado de "ilegal". Ya que en caso de aceptarla, "dejaremos a bebés en la calle, muchos de ellos españoles, extranjeros sin hogar, para que acaben siendo un problema de seguridad ciudadana", teniendo en cuenta que en la Región hay unos 700 menores, 350 de ellos aproximadamente menores extranjeros.

Por ello ha avisado a Vox que no cuenten con ellos en ese sentido, dejando claro que la hoja de ruta del Gobierno regional "la marca el presidente Fernando López Miras".