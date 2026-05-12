Murcia da un multitudinario adiós a su alcalde, José Ballesta, en la Catedral

Funeral por el alcalde de Murcia, José Ballesta, en la Catedral de Murcia, a 12 de mayo de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España) - Kiko Asunción - Europa Press

MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia ha dado este martes un último y multitudinario adiós al alcalde, José Ballesta, fallecido el pasado domingo a los 67 años, en una solemne misa funeral celebrada en la Catedral de Santa María. El templo ha congregado a miles de ciudadanos que, junto a una amplia representación institucional, ha arropado a la familia del regidor.

La eucaristía, oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha contado con la presencia de la imagen de la Virgen de La Fuensanta, que ha interrumpido su peregrinación para presidir el funeral del alcalde, quien fue muy devoto de la patrona de Murcia durante toda su vida.

Entre los asistentes a la misa de exequias se encontraban del presidente de la Región, Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, junto a los miembros de la Corporación municipal.

También han asistido el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; los exalcaldes de Murcia Miguel Ángel Cámara y José Antonio Serrano; consejeros del Gobierno autonómicos, diputados, representantes de organizaciones regionales y alcaldes de toda la Región de Murcia, entre otros.

Durante la liturgia, los concejales José Guillén, Belén López y Diego Avilés han participado en las lecturas, intercaladas con interpretaciones de los miembros del Orfeón Fernández Caballero y la Coral Discantus, entre las que se han incluido el Himno a Murcia a la conclusión de la celebración eucarística.

EL LEGADO FAMILIAR: "UN HOMBRE BUENO"

El momento de mayor carga emotiva se ha producido con la intervención de los cuatro hijos del alcalde --Pilar, Juan, José y Lucía-, quienes han ofrecido un retrato humano y cercano de la figura de su padre, agradeciendo las muestras de cariño recibidas.

Su hija Pilar ha sido la encargada de abrir los turnos de palabra con un mensaje de serenidad: "Te puedes ir tranquilo. El objetivo está cumplido", ha afirmado, tras recordar el orgullo de la familia por los valores de esfuerzo y dignidad transmitidos por el regidor.

Por su parte, su hijo Juan ha definido a Ballesta como un "servidor público que entendió la política como una forma de cuidar a los demás", y ha destacado que, por encima de su cargo, siempre fue "un hombre bueno" que asumió el peso del servicio público con entrega.

José, otro de sus hijos, ha subrayado el legado de "convivencia, diálogo y humanidad" que deja el alcalde, incidiendo en que su ejemplo de respeto hacia todos, "pensaran como pensaran", es el mayor activo que hereda la familia y la ciudad.

Finalmente, la hija menor, Lucía, se ha dirigido directamente a su padre en una emotiva despedida personal: "Vaya donde vaya, seguiré queriendo y defendiendo tu tierra bonica, tu Murcia, como tú nos enseñaste", ha dicho emocionada.

LORCA PLANES: "EL HOMBRE QUE AMÓ A MURCIA"

Durante la homilía, monseñor José Manuel Lorca Planes ha trazado un emotivo perfil humano de José Ballesta. "No ha sido una muerte anunciada; a Don José le hemos visto plantarle cara a la misma muerte, trabajó hasta que pudo sostenerse en pie", ha afirmado el prelado.

Lorca Planes ha definido a a Ballesta como una persona que "pisaba tierra" pero dotado de una "amplia y dilatada cultura". "Este hombre ha sido buena persona, pero desgraciadamente, los buenos también mueren", ha lamentado el obispo, quien ha destacado "su cercanía, su sereno discurso y su pasión por Murcia, que estaba siempre en sus labios".

En uno de los momentos más íntimos de la homilía, el obispo se ha dirigido a la viuda del alcalde y a sus hijos, a quienes ha asegurado que el regidor "está en buenas manos".

Utilizando una metáfora floral, ha afirmado que los cuidados y desvelos de la familia quedan grabados en el corazón del fallecido como "un ramo de blancas rosas con la dedicación: 'A mi esposa y a mis hijos', rosas del eterno amor que no se marchitan".

Lorca Planes ha concluido invitando a los presentes a recordar a Ballesta a través de la propia ciudad. "No le vamos a olvidar, porque nos quedan las calles y plazas que trabajó por hacer más hermosas, iluminadas por mil colores y perfumadas por todas las flores de la mejor tierra del mundo", ha dicho el obispo.

Al término de la ceremonia, el féretro ha sido trasladado a hombros por seis agentes de la Policía Local hasta el exterior de la Catedral, donde esperaban varios coches fúnebres ante la respetuosa mirada de una multitud de murcianos que aguardaba en la Plaza del Cardenal Belluga.

Entre aplausos, 'vivas' al alcalde y muestras de dolor de sus vecinos, los restos mortales de José Ballesta han sido introducidos en un vehículo para proceder a su traslado al tanatorio Nuestro Padre Jesús, en Espinardo.