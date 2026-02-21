Murcia defiende una política de cohesión europea que garantice un papel sólido de las regiones

El director general de Unión Europea, Adrián Zittelli, interviene en la reunión del CRPM celebrada en Chipre. - CARM

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad defendió una política de cohesión europea que garantice un papel sólido de las regiones en la reunión del Buró Político de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) celebrado esta semana en Nicosia (Chipre). En este encuentro se debatieron también otros asuntos estratégicos relacionados con transporte, futuro marco presupuestario de la Unión Europea, resiliencia climática o economía azul.

El director general de Unión Europea, Adrián Zittelli, participó en la reunión, en la que además se abordaron temas como la reforma de los instrumentos de financiación y los riesgos de recentralización presupuestaria sobre los que la CRPM ha presentado sus propuestas para garantizar un papel sólido de las regiones.

En este sentido, Zittelli destacó "la coordinación existente entre las regiones españolas, pese a lo cual tuvieron una escasa participación en la definición de la posición negociadora de España en el Consejo".

Asimismo, el encuentro de la CRPM, en el que la Comunidad ostenta la vicepresidencia de Clima, analizó la elaboración de estrategias específicas de la UE para islas y comunidades costeras centradas en resiliencia climática, transición verde, economía azul, innovación y gobernanza adaptada a territorios vulnerables.

Respecto a la acción climática y resiliencia, Zittelli presentó las líneas estratégicas regionales y europeas en la materia, entre las que se encuentra el refuerzo del papel político y técnico en la respuesta ante riesgos climáticos extremos.