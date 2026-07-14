Murcia desarrolla una calculadora inteligente para medir la huella de carbono del turismo

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MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha desarrollado una calculadora CO2 que permitirá conocer el impacto ambiental de la actividad turística en el municipio y que se integrará en la Plataforma de Ciudad Inteligente y facilitará la toma de decisiones basada en datos.

La actuación, con una inversión de 75.000 euros IVA incluido, forma parte del proyecto Transformación Digital del Turismo en Murcia: Plataforma Inteligente de Gestión y Sostenibilidad, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objetivo es dotar a la ciudad de nuevas capacidades tecnológicas para medir el impacto ambiental del turismo y anticiparse a las necesidades del destino.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado que "Murcia sigue consolidando un modelo de ciudad inteligente en el que los datos se ponen al servicio de las personas y de una gestión pública más eficiente y comprometida con el entorno", según han informado desde el Consistorio.

QUÉ MIDE LA CALCULADORA CO2

La huella de carbono es el indicador que cuantifica los gases de efecto invernadero generados por una actividad, un servicio, un desplazamiento o un consumo. Se expresa en CO2 equivalente, una unidad que agrupa las distintas emisiones bajo una misma medida y permite conocer el impacto climático de cada actividad.

En el caso de Murcia, la calculadora estimará las emisiones asociadas al transporte de los visitantes, los desplazamientos entre zonas de interés, la ocupación de espacios turísticos, los tiempos de estancia y el consumo energético, entre otros factores vinculados al sector.

Toda esa información se integrará en la Plataforma de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento, que ofrecerá cuadros de mando, informes, comparativas entre periodos y análisis por zonas. De este modo, los servicios municipales podrán identificar qué actividades generan mayor impacto ambiental y dónde conviene actuar para mejorar la sostenibilidad del destino.

UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LA CALIDAD DE VIDA

Esta medición permitirá planificar mejor la movilidad, reducir desplazamientos innecesarios, favorecer un uso más eficiente de la energía y diseñar políticas orientadas a una ciudad más saludable, han explicado.

Además, empresas, alojamientos, comercios y organizadores de actividades dispondrán de información útil para conocer el impacto de su actividad y adoptar medidas de mejora, como promover desplazamientos más sostenibles, reducir consumos o participar en estrategias de compensación de emisiones.

La incorporación de inteligencia artificial y analítica avanzada permitirá detectar tendencias, anticipar escenarios y generar recomendaciones para mejorar la planificación, identificando las zonas con mayor presión ambiental o los periodos de mayor impacto. Esta actuación se suma al conjunto de soluciones digitales de la Plataforma de Ciudad Inteligente, que integra datos procedentes de sensores y servicios municipales para disponer de una visión global del funcionamiento de la ciudad.