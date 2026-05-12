Murcia despide este martes a su alcalde, José Ballesta, con una misa en la Catedral a las 11.00 horas

Colas de murcianos para dar el último adiós al alcalde, José Ballesta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia despedirá este martes a su alcalde, José Ballesta, con una misa en la Santa Iglesia Catedral de Santa María a las 11.00 horas, que será oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, con la presencia de la imagen de la Virgen de la Fuensanta.

El Cabildo de la Catedral, responsable del culto de la patrona, ha resuelto interrumpir durante unas horas la peregrinación de La Morenica para que esté presente en el funeral del regidor murciano, que falleció este domingo, a los 67 años.

La Virgen de la Fuensanta entrará a la Catedral por la puerta del Concejo (o puerta de San José), el mismo acceso designado para el cortejo fúnebre.

Una vez finalizada la ceremonia litúrgica, la imagen será trasladada en procesión hasta el Palacio Episcopal. Desde allí, regresará en vehículo a la parroquia de Santiago y Zaraíche para retomar su calendario previsto de peregrinación.

COLAS DE MURCIANOS PARA DAR EL ÚLTIMO ADIÓS AL ALCALDE

Durante toda la jornada de este lunes, miles de vecinos y representantes institucionales pudieron acercarse hasta la capilla ardiente del primer edil, instalada en la Casa Consistorial, donde el Consistorio dispuso diferentes elementos que representaban distintas dimensiones personales, institucionales y humanas de José Ballesta.

Así, el Salón de Plenos acogió un sillón vacío, el bastón de mando, la medalla de la Corporación, el birrete de rector, la presencia del estandarte de los Caballeros de la Fuensanta y una imagen de la patrona como muestra de la profunda devoción que profesó siempre a la patrona de Murcia.

Además de los vecinos, por el Ayuntamiento pasaron, entre otras personalidades, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; la presidente de la Asamblea, Visitación Martínez; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas; el obispo, José Manuel Lorca Planes, así como diferentes alcaldes y representantes de las universidades y del ámbito empresarial.