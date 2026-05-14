Murcia desplegará 1.330 nuevas cámaras de videovigilancia en barrios y pedanías para mejorar la seguridad ciudadana

La ubicación de las cámaras se ha definido entre la Policía Local y los presidentes de las juntas municipales - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha impulsado un plan de vigilancia y seguridad con la instalación de 1.330 nuevas cámaras de seguridad en 267 puntos del municipio, lo que supondrá multiplicar por cuatro la actual red de videovigilancia, que cuenta con 549 dispositivos.

La alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona; miembros del Equipo de Gobierno y presidentes de Juntas Municipales y de Distrito, han presentado esta actuación enmarcada en el proyecto 'Murcia Segura', que tiene como objetivo reforzar la prevención, mejorar la coordinación policial y agilizar la respuesta ante cualquier incidencia en el espacio público, según han informado desde el Consistorio.

Las nuevas cámaras estarán conectadas al Centro de Coordinación de la Policía Local y permitirán un seguimiento en tiempo real las 24 horas del día. Además, contarán con visión infrarroja y funcionarán en cualquier condición de visibilidad, favoreciendo una actuación más rápida ante emergencias y aumentando el efecto disuasorio frente a actos vandálicos o delictivos.

El despliegue llegará a todos los barrios y pedanías del municipio para garantizar una cobertura equilibrada. La ubicación de las cámaras se ha definido de forma conjunta entre la Policía Local y los presidentes de las juntas municipales, teniendo en cuenta las características y necesidades concretas de cada zona.

"Nadie conoce mejor las necesidades de un barrio o de una pedanía que quienes viven en ella cada día, y con esta actuación queremos dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos y a la experiencia diaria de quienes conocen perfectamente cada entorno", ha destacado la alcaldesa Rebeca Pérez, quien ha puesto en valor "el trabajo incansable de nuestros pedáneos, que se desviven cada día por sus vecinos".

CINCO CÁMARAS DE MEDIA POR PUNTO

Cada uno de los 267 puntos contará con una media de cinco cámaras, aunque la distribución variará según la población y la actividad de cada zona. Áreas como El Carmen o El Palmar dispondrán de hasta 12 puntos de instalación, mientras que barrios como La Flota-Vista Alegre, Espinardo o Santiago y Zaraíche tendrán entre 5 y 10 puntos. El plan también garantizará cobertura en las pedanías con menor población.

Esta actuación forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la seguridad en el municipio, que incluye la puesta en marcha del Centro Integral de Seguridad de El Palmar, nuevas comisarías móviles, cámaras unipersonales para agentes, incorporación de vehículos y motocicletas, así como el refuerzo de la plantilla policial y de los sistemas de comunicación.

"Queremos que Murcia siga siendo una ciudad segura, abierta y acogedora. Una ciudad que se pueda seguir viviendo y disfrutando en la calle, en sus plazas, en sus barrios y en sus pedanías. Y ese seguirá siendo nuestro camino: trabajar unidos, con serenidad y con responsabilidad, para continuar construyendo la Murcia que todos queremos", ha concluido la alcaldesa Rebeca Pérez.