Murcia destina 94,4 millones a limpieza en 2027 y prevé incorporar 100 operarios con su plan de residuos

Concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén - EUROPA PRESS

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia destinará en 2027 un total de 94,4 millones de euros al área de limpieza y gestión de residuos, mientras que el plan Murcia Limpia, dotado con 250 millones de euros para los próximos diez años, contempla la incorporación de 100 nuevos operarios, 50 vehículos y la creación de 1.200 puntos de recogida selectiva en barrios y pedanías.

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, durante la presentación de los presupuestos de su área, que ascienden a 151,2 millones de euros para 2027, sin incluir los gastos de personal.

El plan Murcia Limpia prevé la instalación de 1.185 nuevos contenedores de residuos orgánicos, además de 548 de papel y cartón y 404 de vidrio. La iniciativa permitirá extender por primera vez la recogida selectiva de materia orgánica a todos los barrios y pedanías del municipio.

Entre las medidas previstas figuran el aumento de la frecuencia de limpieza en barrios y pedanías, la ampliación de la recogida de enseres, la retirada de escombros y el refuerzo de los trabajos de desbroce de malas hierbas. También se pondrá en marcha el programa Murcia Zero Grafitis, con 12 equipos dedicados a diario a eliminar pintadas vandálicas. El plan incluye, asimismo, diez equipos de hidrolimpieza con agua caliente y presión para reforzar los trabajos de baldeo y limpieza a fondo.

En el área de alumbrado público, el presupuesto de 2027 asciende a 24,5 millones de euros. A esta partida se suma una inversión plurianual de 251 millones para sustituir 72.000 luminarias de vapor de sodio por tecnología LED inteligente, que, según Guillén, permitirá reducir un 60% el consumo energético y las emisiones de CO2 y generar ahorros superiores al 50%. El objetivo es que todas las luminarias del municipio hayan sido renovadas a finales de 2027 o principios de 2028. Además, se destinará un millón de euros a mejoras del alumbrado, con actuaciones en pedanías y la ciudad.

Por su parte, el área de desarrollo urbano, parques y jardines contará con 23,5 millones de euros en 2027 y una inversión plurianual de más de 96 millones para un nuevo contrato de mantenimiento de las más de 3.000 zonas verdes del municipio. Entre las actuaciones previstas se encuentran la plantación de más de 50.000 árboles y más de 50.000 setos, la instalación de 3.000 bancos y la creación de más de 100 zonas de sombra. También se crearán 1.400 nuevos alcorques.

En este ámbito, el Ayuntamiento prevé destinar 3,5 millones de euros en 2027 a la finalización del Parque Metropolitano José Ballesta, prevista para marzo. También contempla actuaciones en el Anillo Verde, la segunda fase del Parque Oeste y una nueva conexión del Malecón.

El área de Ciudad Inteligente contará con más de siete millones de euros para proyectos de ciberseguridad, inteligencia artificial y simplificación administrativa. Entre los objetivos figura extender la telegestión del riego al conjunto de las zonas verdes municipales, con un ahorro de agua superior al 40%, así como avanzar en la información en tiempo real sobre servicios municipales a través de la aplicación 'TuMurcia'. Además, el Consistorio prevé instalar sistemas solares de autoconsumo en 95 edificios municipales y que el 100% de su consumo energético proceda de fuentes renovables en 2027.

Por último, el área de servicios industriales dispondrá de dos millones de euros para el mantenimiento de edificios municipales, colegios, consultorios y centros de mayores y de la mujer. También se destinarán 750.000 euros a la renovación de sistemas de climatización y 410.000 euros a mejoras de seguridad.

En cuanto a los recursos humanos, Guillén ha cifrado en 200 millones de euros la partida destinada a personal municipal, entre ellos policías, bomberos, efectivos de Protección Civil, trabajadores y educadores sociales.