Murcia destinará 4,7 millones a Juventud y Espacios Públicos en 2027 con ayudas al carné de conducir como novedad

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia para 2027 alcanzarán un total de 4.705.913 euros e incluirán entre sus principales novedades la implantación de una línea de ayudas de 25.000 euros para financiar la obtención del permiso de conducir entre jóvenes de hasta 35 años.

El Servicio de Juventud gestionará la mayor partida del departamento, con un presupuesto de 3.389.373 euros, de los que 1.165.270 euros (un 6,5% más que en 2026) se destinarán a actividades dirigidas a este sector de la población y 239.600 euros a subvenciones directas (+12%), según ha informado el Consistorio.

Las cuentas también incorporan una nueva programación de actividades en los Espacios Jóvenes, que contempla 34 talleres, 20 masterclass y cerca de 1.400 horas de actividades relacionadas con disciplinas como teatro, escritura creativa, danza urbana, música, actividad física, tecnología o inteligencia artificial, lo que supone un incremento de horas del 46% con respecto al 2026.

Junto a estas novedades, el Servicio de Juventud mantendrá programas como el certamen CreaMurcia, Jóvenes que Asombran, Festival Talentos de la Música, Club de Idiomas, Redes para el Tiempo Libre, los intercambios juveniles, los cursos internacionales o el Cuerpo Europeo de Solidaridad, entre otros.

A su vez, las cuentas dan continuidad al servicio de Asesoría psicosocial, y permitirán la organización y planificación de atenciones individuales en los tres espacios jóvenes, así como charlas y talleres en los IES del municipio sobre habilidades sociales o psicoeducación emocional, unas actividades que han experimentado una gran demanda.

ORDENACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Por su parte, el área de Espacios Públicos contará con un presupuesto de 1.040.890 euros, que permitirá continuar desarrollando actuaciones dirigidas a la mejora y ordenación de la vía pública.

Entre las principales líneas de trabajo previstas para 2027 continúa la aplicación de las mejoras incluidas en la nueva ordenanza reguladora de terrazas de 5 de junio de 2025 y la elaboración del nuevo pliego para la concesión de nuevos quioscos que incluyen la renovación de concesiones y la implantación de medidas destinadas a mejorar la integración de estos elementos en el entorno urbano, como la ampliación de nuevos productos que podrán comercializar. Asimismo, se seguirá avanzando en actuaciones para mejorar la imagen de distintos espacios públicos del municipio.

AYUDAS PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

El Servicio de Cooperación al Desarrollo contará en 2027 con un presupuesto de 275.650 euros, destinado a mantener las principales líneas de actuación en materia de cooperación internacional, ayuda humanitaria, educación para el desarrollo y sensibilización social.

Así, las cuentas permitirán mantener las convocatorias de subvenciones destinadas a proyectos de cooperación al desarrollo impulsados por organizaciones no gubernamentales, así como las ayudas para actuaciones de emergencia humanitaria y los programas de educación y sensibilización dirigidos a acercar a la ciudadanía la realidad de la cooperación internacional.

Asimismo, durante el próximo ejercicio continuarán desarrollándose iniciativas como el Día del Cooperante y las actividades promovidas en colaboración con entidades sociales y organizaciones especializadas en cooperación al desarrollo.