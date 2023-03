Murcia disfrutará de sus Fiestas de Primavera del 9 al 16 de abril, con más de un centenar de actividades

El Bando de la Huerta, la Batalla de las Flores o el Entierro de la Sardina, entre las citas más esperadas



El Paseo del Malecón ha acogido este lunes la presentación de la programación de las Fiestas de Primavera en un acto que ha contado con la presencia de los representantes de la Federación de Peñas Huertanas, de la Agrupación Sardinera, así como de otras asociaciones, colectivos y patrocinadores que participan en esta importante cita para todos los murcianos y que recibe cada año a miles de visitantes.

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha señalado que "es una bonita manera de dar la bienvenida a la primavera disfrutando de esta fiesta, con sus magníficos Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina, ambos declarados de Interés Turístico Internacional. Sin duda alguna, contamos con unas fiestas maravillosas, en las que los murcianos y murcianas se echan a la calle, en la que recibimos con los brazos abiertos a los cientos de miles de visitantes que llegan a Murcia".

Por su parte, el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, ha animado a los murcianos "a disfrutar de las fiestas más vinculadas a la esencia y al alma de un municipio. Una primera semana, ha apuntado el edil, "para la que se espera una previsión de ocupación en la ciudad que roza el 90%", ha apuntado García Rex.

Las Fiestas de Primavera serán pregonadas por Los Cardoso en la Plaza de la Cruz Roja el 9 de abril a partir de las 21:00 horas. Dos generaciones de troveros (Pedro López, padre e hijo) que harán conectar con una de las tradiciones más sentidas de la huerta murciana.

La Ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta tendrá lugar el lunes 10 de abril a las 18:00 horas en la Plaza Belluga. El martes 11 de abril se celebrará el Bando de la Huerta, a partir de las 17:00 horas. El jueves 13 de abril, a las 18:00 horas, llega a las calles de Murcia la Batalla de las Flores y el sábado 15 de abril, a partir de las 20:30 horas, tendrá lugar el Gran Desfile del Entierro de la Sardina.

40 BARRACAS Y TALENTO MURCIANO GASTRONÓMICO

El encuentro con la gastronomía más típica de Murcia tendrá lugar en las barracas huertanas, que en total serán 40 repartidas en distintos puntos de la ciudad. La apertura tendrá lugar el domingo 9 de abril a las 14.00 horas y su clausura el domingo 16 de abril.

Además, este año y coincidiendo con la apertura del Centro Municipal Gastronómico, en la Batalla de las Flores, la carroza del 'Talento Murciano' estará dedicada a la cocina y a los productos locales, destacando así el trabajo de cocineras y cocineros murcianos. En ella participarán Estrella Carrillo, David López, Andrés López y Juan Guillamón.

Más de un centenar de actividades arroparán estas grandes y esperadas citas para todos los murcianos. El Ayuntamiento, junto a los colectivos festeros, ha programado una amplia agenda de eventos especialmente dirigida a todos los públicos y en la que la música tendrá un protagonismo especial con citas clásicas como los Conciertos de Primavera en el Teatro Circo el lunes 10, jueves 13 y viernes 14 de abril con 'Carmesí' y 'Nunatak'; 'Crudo Pimento', Vera Fauna y Kiko Veneno y Fernando Rubio & 'The Inner Demos, Los Estanques y Anni B Sweet.

Los sonidos más tradicionales tendrán su espacio en varios eventos como 'Nuestra Música Suena en Primavera', en la Plaza de San Antolín el lunes 10 de abril con la actuación de la Cuadrilla de Patiño. El miércoles 12 de abril, el Teatro Romea será escenario de la zarzuela 'La Parranda' de la Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid y en la Plaza de la Cruz Roja tendrá lugar el festival de folklore 'Viva el folklore'. Mientras que el jueves 13 de abril, 'Los Parrandboleros' regresarán con 'Murcia, la de las flores' al Teatro Romea.

Del 10 al 14 de abril se celebrará el XXXIV Certamen Internacional de Tunas 'Costa Cálida' con la Pérgola de San Basilio como escenario principal y acto inaugural en el Teatro Romea. Participarán en concurso las tunas de: la Escuela Politécnica Superior de Jaén; UNED de Elche; Universidad Regional del Sureste de Oaxaca (México); Ingenieros Agrónomos UMH; Universidad de la Sabana (Colombia) y Medicina de Alicante.

Asimismo, las Salas de Música del municipio acogerán un nuevo ciclo de conciertos de 'Panorama Salas' con un total de 11 actuaciones los días 9, 11 y 15 de abril.

El Auditorio Murcia Parque ofrecerá otras propuestas como los conciertos de 'Carey' y 'Voy a pasármelo G', el 10 y 12 de abril, con entrada libre hasta completar aforo. Asimismo, la 'Calle Salsa' tendrá su espacio el 14 de abril, en la Avenida de la Libertad.

CIRCO Y MAGIA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Debido al éxito de acogida de otras ediciones, ese año el Festival de Magia se traslada por vez primera al Auditorio Murcia Parque con la participación de los magos Pedro Lucas, Mariano Ypunto, Pedro Santonera (Mágicas Locuras) Domingo Artés y el Mago Charly. Será el domingo 16 de abril a las 11:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El lunes 10 y el miércoles 13 de abril, la Plaza de la Paja acogerá, a partir de las 11.30 horas, dos espectáculos de circo para los más pequeños.

El público infantil tiene como grandes citas el Bando de la Huerta Infantil que tendrá lugar el domingo 9 de abril a partir de las 17:30 horas con salida desde 'Centrofama' y llegada a la Plaza Belluga; el Encuentro de Sardinillas o el 'Velatorio Infantil' el 13 y el 14 de abril.

MUSEOS CON ATRACTIVO

La Concejalía de Cultura completa la programación festiva con interesantes propuestas en sus museos, especialmente dirigidas a las familias. El Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja ha programado la exposición 'Animal' del artista Ismael Cerezo 'Flyppy' que se inaugura el próximo viernes 31 de marzo y que coincidirá con las Fiestas de Primavera.

Asimismo, los Museos de la Ciudad y de la Ciencia ofrecen una atractiva agenda dirigida al público infantil con talleres como 'Pintar la Primavera' o sesiones especiales de Planetario.

Entre los itinerarios de eventos destacados, el martes 11 de abril, a las 20.00 horas, tendrá lugar el desfile del Bando de la Huerta, que pasará por calle Mozart, Alameda de Capuchinos, Marqués de Corvera, Plaza González Conde, C/ Sacerdotes Hnos. Cerón, C/ Princesa, Puente Nuevo, Plaza Cruz Roja, Ada. Teniente Flomesta, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, Ronda de Levante, final en plaza Juan XXIII.

El jueves 13 de abril, a las 18.00 horas, será el desfile de la Batalla de las Flores, que pasará por Alfonso X (formación en Avda. Gutiérrez Mellado), Plaza Santo Domingo, Alejandro Seiquer, Pza Cetina, Isidoro de la Cierva, Pza. Ceballos, C/ Ceballos, Avda. Teniente Flomesta, Puente Nuevo, Plaza Voluntarios, C/ Princesa y finalización en C/ Sacerdotes Hermanos Cerón.

Y el sábado 15 abril, a las 20.30 horas, será el gran Desfile del Entierro de la Sardina, que pasará por la Avda San Juan de la Cruz, Santa Joaquina de Vedruna, Princesa, Alameda de Colón, Plaza de Camachos, Puente Viejo. Gran Vía, Plaza Fuensanta, Avda de la Constitución, Plaza Circular (lado izquierdo), Avda Primo de Rivera, finalizando en la Plaza Díez de Revenga.

FIESTAS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS

Dentro del III Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Municipio de Murcia, el Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra las Mujeres, instalará puntos violeta en el Bando de la Huerta y en el Entierro de la Sardina. En el Bando estarán ubicados en la Plaza de la Merced y en La Fica, y en el Entierro, en la Plaza de Santo Domingo.

La programación detallada puede ser consultada en la web municipal murcia.es y también podrá ser recogida físicamente en la Oficina de Turismo de Belluga. Junto al programa de fiestas, los murcianos podrán recoger, hasta agotar existencias, un pequeño obsequio que consiste en una esfera de semillas de flores y plantas de la huerta.