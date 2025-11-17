Murcia encenderá la iluminación de Navidad el 22 de noviembre

El espectáculo de encendido del Gran Árbol será el 28 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encendido navideño del municipio de Murcia comenzará esta semana, según ha explicado el alcalde, José Ballesta, quien ha dado a conocer las fechas a través de sus redes sociales.

El primer evento tendrá lugar el sábado 22 de noviembre en la plaza del Cardenal Belluga, que por primera vez será el escenario para el encendido general y simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad, así como de las pedanías, dando el pistoletazo de salida a la Navidad con un espectáculo que combinará música, color y un ambiente mágico en pleno centro histórico.

La segunda gran cita será el viernes 28 de noviembre, cuando la Plaza Circular inaugurará el Gran Árbol de Navidad. Este año estrenará un show completamente renovado, con una puesta en escena más visual y dinámica. La plaza se transformará en un espacio cargado de emoción, tradición y espíritu navideño.

Desde el Ayuntamiento de Murcia animan a murcianos y visitantes "a disfrutar de estos dos momentos especiales que marcarán el inicio oficial de la Navidad 2025, una Navidad que llega con ilusiones renovadas, mucha luz y la magia que cada año llena las calles de la ciudad".