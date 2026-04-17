Murcia impulsa la gestión inteligente del agua con la modernización del riego en más de 100 parques y jardines

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente,José Guillén, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes la adjudicación del contrato para la implantación de un sistema de riego inteligente en zonas verdes, una actuación enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta iniciativa permitirá modernizar más de un centenar de parques y jardines municipales mediante su integración en una única plataforma de gestión inteligente, ya conectada con el ecosistema digital municipal MiMurcia y alineada con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID).

La inversión prevista asciende a aproximadamente 530.000 euros para la implantación del sistema, a los que se suman 40.000 euros adicionales destinados a obra civil e instalación.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha explicado que este sistema contempla la instalación de tecnología avanzada para la gestión del riego, incluyendo automatización, sensores ambientales, dispositivos de comunicación y herramientas de control remoto.

En concreto, se incorporarán sensores de humedad, temperatura y condiciones ambientales, electroválvulas, caudalímetros y sistemas de monitorización, junto a un software integrado con las plataformas municipales.

Guillén ha explicado que la instalación de sistema de riego inteligencia en 15.000 puntos de las zonas verdes de Murcia supondrá un ahorro en el consumo de agua de entre el 30% y el 40%, lo que equivale a unas 500 piscinas públicas.

La implantación de esta actuación permitirá recoger y analizar datos en tiempo real, facilitando una toma de decisiones más eficaz basada en información objetiva y optimizando la gestión municipal.

Entre sus principales objetivos destacan la mejora del uso eficiente del agua, la reducción del consumo energético, la disminución de costes de mantenimiento mediante la automatización de procesos y la integración tecnológica a través de sensores IoT y gestión centralizada.

El proyecto se desarrolla dentro del programa estatal financiado con fondos Next Generation EU, en el que el Ayuntamiento de Murcia ha obtenido la mejor valoración de España, con una puntuación de 94,9 sobre 100, lo que ha permitido conseguir una subvención directa de 5,14 millones de euros.