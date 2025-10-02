Murcia impulsa la puesta en valor integral del Palacio de Ibn Mardanís

El alcalde de Murcia, José Ballesta, presenta el proyecto de restauración y conservación del recinto superior del Palacio de Ibn Mardanís - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presentado este jueves el proyecto de restauración y conservación del recinto superior del Palacio de Ibn Mardanís, también conocido como el Castillejo de Monteagudo, reconocido Bien de Interés Cultural (BIC), según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El proyecto, redactado por la Comisión Técnica de Seguimiento de Expertos, integrada por un equipo multidisciplinar del Ayuntamiento y la Comunidad, cuenta con un presupuesto de 2.274.473 euros y ha logrado la concesión del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con una dotación de 1.119.867 euros, siendo el resto asumido por el Consistorio capitalino.

Ballesta ha recordado que en 2019 se presentó el proyecto estratégico Fortalezas del Rey Lobo, destinado a la "regeneración, rehabilitación y musealización del mayor parque arqueológico, etnográfico, paisajístico, medioambiental, antropológico de la Región de Murcia".

El regidor ha añadido que la primera fase de restauración del Palacio de Ibn Mardanís "ya está completamente acabada y siendo utilizada masivamente por todo tipo de visitantes" y ha anunciado que "hoy, recién iniciado octubre del año 25, volvemos a comparecer ante todos ustedes para anunciarles las obras de la segunda y la tercera fase de la recuperación del Palacio Andalusí de Ibn Mardanís", centradas en el recinto superior.

La actuación prevista en el recinto superior del Castillejo se centrará en el patio de crucero, corazón del edificio, y en las murallas perimetrales del recinto superior, además de crear un nuevo acceso para visitantes.

Así, este proyecto da "un paso más" en la recuperación de las Fortalezas del Rey Lobo, dentro del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, abarcando la consolidación arquitectónica de las estructuras históricas, la recuperación de espacios emblemáticos, la mejora de la accesibilidad y la musealización del conjunto.

Los trabajos previos se centrarán en la organización de la obra, con vallado, accesos peatonales y rodados, instalación de casetas y acopios. Al mismo tiempo, se llevará a cabo una limpieza arqueológica de vegetación y residuos y la retirada de tierras con metodología arqueológica en una franja de tres metros junto a torres y cortinas. Estos materiales --mampuestos, ladrillos o tierras-- serán acopiados y reutilizados.

En cuanto a la restauración arquitectónica, se realizará la limpieza manual de torres, muros y del patio de crucero, eliminando morteros añadidos y revestimientos de cemento. Las superficies se consolidarán con agua de cal añeja y se rellenarán oquedades para reforzar su estabilidad.

También se llevará a cabo la reintegración volumétrica de torres y paramentos hasta alcanzar niveles de seguridad, utilizando tapial de cal y materiales originales recuperados.

El patio de crucero será excavado arqueológicamente, consolidado y liberado de elementos impropios, recuperando así su configuración histórica. Finalmente, se aplicarán tratamientos protectores y fitosanitarios que aseguren la conservación del conjunto frente a agentes externos.

El proyecto contempla también un acondicionamiento expositivo y de accesibilidad que transformará la experiencia de los visitantes, por lo que se creará un itinerario perimetral en el recinto superior con tierras estabilizadas y bajo supervisión arqueológica, así como de una variante en el camino de ascenso que evitará la pendiente más pronunciada.

De igual manera, se habilitará un nuevo punto de encuentro en la zona norte, desde el que podrán contemplarse los Castillos de Larache y Cabezo de Torres, y que contará con señalética interpretativa, mobiliario integrado en el entorno y un sistema de drenajes para proteger torres y caminos.

Todos los trabajos se llevarán a cabo con técnicas tradicionales y materiales compatibles con los originales, garantizando la autenticidad histórica del palacio.

ILUMINACIÓN MONUMENTAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El Palacio de Ibn Mardanís contará con un sistema diseñado para resaltar su valor histórico y convertirlo en un icono visible en el 'skyline' nocturno de Murcia. En total, se instalarán más de 900 luminarias LED de bajo consumo, capaces de poner en valor la arquitectura del recinto superior, reforzar la seguridad de los visitantes y garantizar un uso eficiente de la energía.

Este sistema será inteligente y dinámico, ya que incorpora un control digital que permitirá regular en tiempo real la intensidad, el color y los efectos lumínicos. De este modo, el palacio podrá ofrecer experiencias visuales únicas en función de cada evento o momento del día, creando un nuevo atractivo cultural y turístico para la ciudad.

La iluminación combinará distintos niveles de actuación: en las fachadas y torres más significativas se instalarán cerca de 80 focos de doble intensidad y más de 50 proyectores de gran potencia, diseñados específicamente para resaltar la monumentalidad del Castillejo; y en el Patio de Crucero, espacio central del recinto, se dispondrán 136 metros lineales de luz LED empotrada, mientras que el interior del palacio contará con más de 500 luminarias LED que garantizarán una iluminación uniforme y segura.

A ello se sumarán 51 luces de bajo consumo en los caminos de acceso y 110 pequeños puntos de luz en pasamanos y barandillas, que marcarán de forma discreta los recorridos y escaleras para facilitar la visita.

Todos los elementos han sido fabricados en materiales de alta resistencia, como el acero galvanizado y el inoxidable, preparados para soportar condiciones extremas y ambientes salinos.

Además, se han diseñado para integrarse con la arquitectura de tapial y piedra, de modo que el sistema se mimetice con el monumento y no altere su aspecto original.

Gracias a la tecnología LED, se asegura un consumo mínimo, una larga durabilidad y un bajo impacto ambiental, alineando la recuperación patrimonial con criterios de sostenibilidad.

El proyecto incluye también la creación de un punto de encuentro en la zona norte, desde el que los visitantes podrán contemplar otros hitos del Sitio Histórico de Monteagudo, como los Castillos de Larache y Cabezo de Torres. Se acondicionarán caminos accesibles, señalética y mobiliario adaptado al entorno, facilitando la visita y la comprensión del monumento.

Por otro lado, al igual que se ha estado realizando en otras ocasiones, se llevará a cabo un Plan de Difusión que acercará el proceso de restauración a los murcianos mediante visitas guiadas a las obras, exposiciones fotográficas, conferencias, recursos digitales y actividades en redes sociales, para que puedan conocer de primera mano los trabajos que se están realizando en el que será el mayor parque arqueológico de la Región de Murcia.