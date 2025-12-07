Murcia impulsa la recuperación de plazas y espacios a través del proyecto europeo URBACT TactiCity

La vicealcaldesa y concejal de Fomento, Rebeca Pérez, la concejal Mercedes Bernabé tras la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado, a propuesta de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo que dirige Mercedes Bernabé, la participación del municipio en el proyecto europeo TactiCity-Tactical Urbanism for Inclusive Places, una iniciativa enmarcada en el programa URBACT IV-Transfer Networks. Esta adhesión permitirá incorporar nuevas metodologías de urbanismo táctico, co-diseño y participación ciudadana para avanzar en la transformación del espacio público murciano.

TactiCity, liderado por la ciudad de Milán, reúne a siete municipios europeos que trabajarán conjuntamente en la implementación de intervenciones urbanas orientadas a mejorar la movilidad peatonal, fomentar la cohesión social y revitalizar plazas y espacios infrautilizados. Murcia desarrollará un proyecto piloto propio basado en la metodología milanesa 'Piazze Aperte', adaptada al contexto local para responder a las necesidades y características del tejido urbano del municipio.

La iniciativa permitirá impulsar nuevos procesos de escucha activa, co-creación y activación comunitaria, involucrando a vecinos, comercios, asociaciones y colectivos sociales en el diseño de los espacios públicos que utilizan en su día a día. Estos procesos contemplan talleres participativos, caminatas urbanas y prototipados efímeros que facilitarán testar soluciones antes de su implantación definitiva. Murcia contará con un presupuesto total de 79.875 euros, cofinanciado al 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Según destacó la concejal Mercedes Bernabé, "Murcia continúa avanzando hacia un modelo de ciudad más participada, más humana y más cercana. TactiCity nos permitirá que los vecinos no solo opinen, sino que formen parte activa del diseño de sus plazas y calles. Este proyecto sitúa a Murcia en la vanguardia europea de la participación ciudadana aplicada al urbanismo y refuerza nuestro compromiso con un Gobierno Abierto que escucha y construye ciudad con las personas".

El objetivo es generar entornos más seguros, accesibles y atractivos, con especial atención a la infancia, las personas mayores y los colectivos vulnerables. Estas actuaciones serán evaluadas con el fin de medir su impacto social, la percepción ciudadana y su posible replicación en otros barrios del municipio.

La vicealcaldesa y concejal de Fomento, Rebeca Pérez, subrayó que "Murcia está apostando firmemente por recuperar plazas y espacios públicos para las personas. TactiCity nos ofrece herramientas innovadoras y contrastadas para transformar áreas degradadas o infrautilizadas en lugares vivos, seguros y llenos de actividad. Este proyecto refuerza nuestra estrategia municipal de regeneración urbana y nos permitirá avanzar hacia una ciudad más sostenible, más amable y con más calidad de vida".

La participación en TactiCity refuerza las líneas estratégicas municipales vinculadas a la Agenda Urbana 2030, la movilidad sostenible, la Nueva Bauhaus Europea y el urbanismo centrado en las personas. Gracias al intercambio con otras ciudades europeas, Murcia incorporará metodologías de bajo coste, alta eficiencia y elevado impacto social que ya han demostrado su éxito en Milán y otras capitales europeas.