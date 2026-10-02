Murcia incorpora a su patrimonio municipal 'La Verónica', una obra de Hernández Carpe - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha incorporado a su patrimonio municipal la obra pictórica 'La Verónica', de Antonio Hernández Carpe, gracias a la donación realizada por la Fundación Hernández Carpe.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha recibido la pieza de manos del director de la fundación, Juan Bautista Sanz García, en un acto que ha contado también con la presencia de distintos patronos de la entidad.

"Esta donación permite seguir enriqueciendo el patrimonio cultural de todos los murcianos y, al mismo tiempo, contribuir a conservar y divulgar el legado de un artista tan vinculado a Murcia como Antonio Hernández Carpe. Una muestra de la importancia de la colaboración entre instituciones y entidades culturales para preservar nuestro legado artístico y acercarlo a las futuras generaciones", ha afirmado Avilés, según han informado desde el Consistorio

La obra es un boceto realizado sobre cartón, de 60 x 60 centímetros, que Hernández Carpe creó como trabajo previo para su posterior ejecución en azulejo. La composición forma parte de un Vía Crucis que se encuentra en una capilla al aire libre de la Virgen de los Vientos, en Roquetas de Mar.

La pieza, cuya valoración asciende a 3.000 euros, pasa desde este momento a enriquecer el patrimonio artístico municipal y, como paso previo a determinar su ubicación definitiva, quedará bajo la custodia del área de Patrimonio Cultural en el Palacio Almudí.