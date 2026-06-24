Murcia inicia una nueva fase participativa en la revisión del Plan General Municipal de Ordenación. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado una nueva fase en la revisión del Plan General Municipal de Ordenación con la celebración de la primera mesa de trabajo del proceso participativo, centrada en el modelo territorial que marcará el desarrollo del municipio en las próximas décadas.

La sesión, celebrada este martes, reunió a representantes institucionales, colegios profesionales, expertos en urbanismo, entidades sociales y miembros del Consejo Social de la Ciudad, con el objetivo de analizar los principales retos y oportunidades que definirán la Murcia del futuro en un horizonte 2025-2060, según informa el consistorio.

Durante su intervención, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, definió el proyecto como "uno de los más transformadores para nuestro municipio". En este sentido, defendió que "el Plan General es mucho más que un documento urbanístico; estamos hablando de construir la Murcia del futuro y de tomar decisiones clave sobre dónde vamos a vivir, cómo nos vamos a desplazar, cómo vamos a proteger nuestras infraestructuras verdes y la huerta, cómo equilibrar los distintos territorios y dónde se generarán las oportunidades económicas de las próximas décadas".

En el marco del proceso participativo, el Consistorio ha recordado que durante el primer trimestre del año se realizaron cerca de 1.000 encuestas ciudadanas, además de entrevistas a agentes clave de los ámbitos territorial, económico y social.

La revisión del Plan General continuará en las próximas semanas con nuevas mesas sectoriales centradas en la huerta de Murcia, la sostenibilidad ambiental, la infraestructura verde y azul, la gestión hídrica y el desarrollo económico, entre otros ámbitos estratégicos para el municipio.