Murcia intensifica la limpieza de solares municipales con especial atención a la retirada de amianto

Imagen de un solar de Murcia tomada por un dron - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado una nueva fase de su plan estratégico para el acondicionamiento de solares públicos que prioriza la intervención en los puntos donde existe acumulación de vertidos, suciedad o materiales peligrosos como amianto, según ha informado el Consistorio.

El objetivo es actuar en las zonas más deterioradas para recuperar espacios que durante años han sufrido problemas de suciedad, abandono y vertidos ilegales, mejorando así la seguridad, la salubridad y la imagen de barrios y pedanías.

Una de las intervenciones se desarrolla en la pedanía de Aljucer, en un solar de más de 5.345 metros cuadrados que se ubica entre las carreteras de El Palmar y Santa Catalina. En este punto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una intervención integral para devolver este espacio a unas condiciones adecuadas.

Por un lado, se ha actuado sobre 1.600 metros cuadrados mediante medios manuales, incluyendo la retirada de residuos con presencia de amianto, que ha sido ejecutada por una empresa especializada siguiendo estrictos protocolos de seguridad ambiental y conforme a la normativa vigente.

De forma complementaria, se ha llevado a cabo el desbroce y limpieza de otros 1.600 metros cuadrados mediante medios mecánicos, con el objetivo de eliminar arbustos y restos de diversa naturaleza acumulados en la parcela.

Asimismo, el proyecto incluye el vallado completo del perímetro mediante la instalación de 210 metros lineales de malla de simple torsión, así como la colocación de una puerta de acceso de seis metros de ancho, lo que permitirá reforzar la seguridad del recinto y evitar vertidos incontrolados.

El presupuesto total de ejecución de estos trabajos asciende a 16.734,07 euros, incluyendo las labores de limpieza, gestión de residuos, desbroce y cerramiento.

PLAN DE LIMPIEZA EN SOLARES

Esta actuación se enmarca en el plan de limpieza, acondicionamiento y mejora de solares municipales impulsado por el Ayuntamiento de Murcia, que ya ha activado las primeras intervenciones sobre una superficie total de 46.617 metros cuadrados en pedanías y barrios del municipio.

Las primeras actuaciones se desarrollarán en Santiago y Zaraiche, El Palmar, Cabezo de Torres, Gea y Truyols, Puente Tocinos, Sangonera la Verde, Algezares, Aljucer y el Barrio del Progreso.

Los trabajos incluyen limpieza integral, desbroce, retirada de residuos y escombros, así como vallado y mejora de cerramientos, con el objetivo de recuperar estos espacios de forma eficaz, segura y duradera.

Las intervenciones han sido planificadas para iniciarse una vez superado el periodo habitual de lluvias, garantizando así una mayor eficacia y durabilidad de los trabajos.

Durante el mes de abril ya se están ejecutando labores de limpieza y retirada de escombros en parcelas situadas en Aljucer y el Barrio del Progreso, algunas de ellas condicionadas a la gestión específica de residuos especiales, como materiales con amianto, conforme a la normativa vigente.

En 2025, el Ayuntamiento de Murcia desarrolló una actuación intensiva sobre solares municipales que permitió acondicionar más de 220.000 metros cuadrados en un total de 59 parcelas.

En concreto, se actuó mediante limpieza integral sobre 44 parcelas, alcanzando una superficie de 99.721,50 metros cuadrados, mientras que en otras 15 se realizaron labores de repaso y mantenimiento sobre 121.621 metros cuadrados sin coste adicional para el Ayuntamiento.

En el marco de estas actuaciones se ejecutaron 332 metros lineales de vallado y se procedió a la instalación de nuevas puertas de acceso en distintos recintos.