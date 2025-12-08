La Murcia Lan Party reúne este puente de diciembre a casi 1.000 asistentes de 27 provincias

Murcia Lan Party 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Murcia Lan Party ha celebrado estos días su 22ª edición, reuniendo a casi un millar de personas amantes de la informática de 27 provincias españolas, según explicó el concejal de Pedanías y Vertebración del Territorio, Marco Antonio Fernández, durante una visita al Palacio de los Deportes.

La Murcia Lan Party abrió sus puertas el jueves a las 17.00 horas y finaliza este lunes, 8 de diciembre. Los asistentes han disfrutado de cerca de 100 horas de navegación de altísima velocidad, torneos, conferencias y talleres, y concursos que repartirán 4.000 euros en premios.

Los asistentes y visitantes han contado con una zona de videojuegos para probar las últimas novedades y participar en actividades para todos los gustos como simuladores de carreras, Gafas VR, concurso de karaoke y carreras de karts a pedales.

Entre las nuevas propuestas en cuanto a torneos de este año, han destacado Battlefield 6, Balatro, los desafíos con Gafas de Realidad Virtual (VR) como beat saber o el DDR, un juego de baile.En concreto, se han celebrado torneos de Teamfight Tactics, Rocket League, Counter Strike 2, Valorant, League Of Legends, FC26, Super Smash Bros Ultimate, Tekken 8, Pikachu Volley, Mario Kart 8, Beat Saber, Balatro, Clone Hero, Assetto Corsa, Dance Dance Revolution y Battlefield 6.

Asimismo, en el marco de la Murcia Lan Party 2025, se han organizado competiciones de CTF (Capture The Flag), Real Pikachu Volley, un concurso de Diana, de Karaoke, Alimenta Dinosaurios (Arco), Safari Tour, GameSong, Real Park Drive (Scalextric), Ruta por el Paddock (Karts), Código de acceso cerrado, Cartas Pokemon TCG y Cartes Riftbound.

La XXII edición de la Murcia Lan party ha contado con conexión simétrica a Internet de 10 Gb simétrica durante 94 horas ininterrumpidas, red interna de 1Gbits/s (con algunos puestos 40 Gbits/s), 1.800 enchufes de conexión eléctrica y 3.200 metros de cable eléctrico.

Un total de 60 voluntarios han colaborado en la organización, que ha preparado, además, zona de actividades para visitantes y usuarios, zonas de comedor y cantina, así como de acampada cubierta. También hay sala de talleres, de conferencias, Circuito Scalextric, sala con simuladores de coches de carreras y sala taller con elementos tecnológicos reciclados.

Además, en esta edición se ha contado con la colaboración de Play Generation, asociación de eventos de videojuegos para la realización de los mismos.

CHARLAS Y TALLERES

Además de los torneos y actividades lúdicas, durante MurciaLanParty 2025 se ha desarrollado una amplia programación con más de una decena de charlas y talleres sobre supercomputación cuántica, administración electrónica, Malware en Stem, empleabilidad en el sector IT, desarrollo de videojuegos, así como talleres de impresión 3d o de pintura de figuras de Warhammer 40.000, entre otros.

En cada edición el evento se ha dedica a una temática distinta, este año se ha homenajeado a las películas de Parque Jurásico, aprovechando el estreno este año de una nueva película de la saga. Además, la película original de 1993 supuso un hito tecnológico en el cine gracias a su uso pionero de CGI y animatrónica.

Toda la imagen corporativa del evento, así como algunas de las actividades realizadas han ido en torno a este mundo de "Parque Jurásico".

DESDE 2001

La Murcia Lan Party nació en el 2001 y desde entonces se ha consolidado como uno de los eventos referentes en esta temática, y que cada año crece en participantes, actividades y en la calidad de su organización. Ha sido galardonada con varios premios como el de la Mejor Iniciativa Joven, concedido por el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, avalando así que se encuentre entre las tres mejores de España.

Actualmente es la mayor de Europa organizada por voluntarios, y la tercera en cuanto al número de participantes de las realizadas en España.