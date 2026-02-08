Murcia lidera un proyecto para reforzar la resiliencia de los bosques contra el cambio climático

Imagen de archivo de cuando el proyecto se puso en marcha en junio de 2024 a través de un encuentro en Toulouse organizado por la Universidad de esta ciudad francesa. - CARM

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma encabeza el proyecto europeo SocialForest, una iniciativa transnacional que busca aumentar la resiliencia de los ecosistemas forestales del suroeste europeo ante la sequía y otros riesgos asociados al cambio climático, combinando innovación, gestión activa y participación de los territorios.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que "proteger nuestros montes hoy es proteger la seguridad, el agua y las oportunidades de las zonas rurales mañana, y hacerlo con ciencia, tecnología y cooperación europea nos permite llegar más lejos y con más impacto".

SocialForest se desarrolla dentro del programa Interreg Sudoe 2021-2027 y cuenta con un coste subvencionable de 1.851.089 euros, cofinanciado por el Fondo FEDER hasta el 75 por ciento. El proyecto, en ejecución, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2026, con participación de nueve entidades de España, Francia y Portugal, entre administraciones públicas, universidades, centros de investigación y organizaciones del ámbito forestal.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Región de Murcia participa como coordinadora principal del proyecto y gestiona 397.000 euros destinados a las actuaciones regionales (el 25 por ciento es de fondos propios de la Comunidad), que incluyen el desarrollo técnico, el seguimiento en campo y la puesta en marcha de acciones piloto para aplicar las medidas de adaptación sobre el terreno.

Durante 2024 y 2025, el consorcio avanzó en el diagnóstico de las masas forestales y el diseño de una Estrategia Forestal Transnacional, concebida para servir como marco común de actuación en territorios con problemáticas similares: menos disponibilidad de agua, mayor estrés en la vegetación y un incremento del riesgo de incendios, plagas y enfermedades.

En el caso de la Región de Murcia, los análisis han tomado como referencia pinares mediterráneos, en concreto de pino carrasco, y han reforzado una idea clave: la gestión forestal activa y planificada mejora la capacidad de adaptación de las masas forestales ante episodios prolongados de sequía.

Los trabajos incorporan tecnología de teledetección e indicadores de vigor de la vegetación, además de variables socioeconómicas y de gestión, con el objetivo de disponer de herramientas que ayuden a decidir dónde y cómo actuar con mayor eficacia.

En paralelo, SocialForest ha desarrollado una fase participativa con entrevistas y talleres en los tres países para incorporar la visión de quienes trabajan directamente en el territorio. En la Región de Murcia han participado 25 actores locales, con aportaciones orientadas a que la estrategia sea realista, aplicable y alineada con las necesidades de los municipios y de los gestores forestales.

Como resultado de este proceso, el proyecto ha identificado un conjunto amplio de líneas de acción prioritaria y tácticas concretas que se están evaluando para su incorporación al borrador de la estrategia. Esta hoja de ruta busca ordenar medidas de prevención, restauración y gestión adaptativa, y facilitar que puedan replicarse en distintos montes del espacio Sudoe.

La siguiente fase del proyecto será llevar estas medidas al terreno La Región de Murcia desarrollará dos acciones piloto en Cehegín y Moratalla, en el primer semestre de 2026, con intervenciones de selvicultura adaptativa orientadas a mejorar la estructura, la persistencia y la respuesta de las masas forestales ante el estrés climático.

En Cehegín, la actuación se plantea en un monte público incluido en la Red Natura 2000, con medidas dirigidas a reforzar la salud del pinar adulto y su capacidad de regeneración. Además, se incorporan sistemas de medición en campo para comparar parcelas con y sin gestión, y evaluar cómo influyen estas actuaciones en variables clave como la humedad del suelo, un indicador determinante para anticipar la resiliencia del bosque.

Ferreira destacó que "la mejor política forestal es la que llega al terreno y se puede medir. Estas acciones piloto nos permitirán demostrar, con datos, qué funciona y cómo trasladarlo a otros montes del suroeste de Europa".

El proyecto mantendrá durante 2026 un calendario de coordinación técnica con reuniones periódicas y encuentros presenciales, y reforzará la transferencia de resultados mediante formación y difusión de las herramientas desarrolladas.

El objetivo final es que el conocimiento generado permanezca más allá del proyecto, apoye a gestores públicos y privados y contribuya a una gestión forestal sostenible que proteja el patrimonio natural y el bienestar de las comunidades vinculadas al monte.