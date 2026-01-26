Murcia manda un ES-Alert y pide no salir a la calle por un incendio en el Polígono Industrial de Escombreras

Área afectada por el incendio en las instalaciones de Repsol en la zona de Alumbres, Portmant, La Unión y zonas aledañas a las instalaciones de Repsol - 112 REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia ha activado este lunes por la tarde el sistema ES-Alert y ha instado a refugiarse en lugares cerrados a causa de un incendio en las instalaciones de Repsol del Polígono Industrial de Escombreras.

Según ha informado el 112 de la Región de Murcia, por el momento no hay heridos, pero el incendio está generando una nube de humo que afecta a las poblaciones de Alumbres, Escombreras y Portmán.

Al lugar se han desplazado los Bomberos y la Policía Local de Cartagena como medida preventiva. Los Bomberos han indicado que el fuego se ha declarado poco antes de las 18.00 horas y ha provocado una gran columna de humo negro, visible desde varios puntos de la zona.

"Según informa Repsol, no hay heridos ni riesgo de propagación, y el incidente puede ser controlado con medios propios", han agregado en un mensaje de 'X', recogido por Europa Press.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha pedido en redes sociales a los ciudadanos que se alejen de la zona, no salgan a la calle, que mantengan bien cerradas puertas y ventanas y eviten que entre aire del exterior.