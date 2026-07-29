Murcia Manga Experience presenta el cartel de la edición de octubre y abre la venta de entradas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Murcia Manga Experience ha presentado este miércoles el cartel oficial de la edición que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en el Cuartel de Artillería, al tiempo que ha anunciado la apertura de la venta de entradas para el evento.

La ilustración, realizada por los dibujantes Salva Espín, Mario Domínguez y Nacho Fernández, reúne personajes de sagas como Dragon Ball, Pokémon, Sailor Moon y el universo Marvel junto a elementos del patrimonio de la ciudad, como la Catedral de Murcia y el Cuartel de Artillería. El cartel incorpora además un homenaje al exalcalde de Murcia José Ballesta, representado como un maestro Jedi, según ha informado el consistorio murciano.

La presentación ha contado con la participación de los concejales de Desarrollo Urbano, José Guillén; Cultura, Diego Avilés; y Talento Joven, Sofía López-Briones, así como de los organizadores del evento, Tony Fernández y Yolanda Castaño.

La organización ha avanzado que esta edición incluirá nuevos espacios y actividades dirigidas a públicos de todas las edades, además de propuestas vinculadas a aniversarios de distintas sagas del manga, el cómic y la animación.

Las entradas estarán disponibles desde este miércoles e incluirán tarifas especiales para familias numerosas y grupos. Los menores de cuatro años podrán acceder gratuitamente al recinto.