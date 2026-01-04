Murcia participa en la Sexta Cumbre Global de la Strong Cities Network con "una destacada presencia internacional"

La Policía Local de Murcia participa como ponente en una de las sesiones centrales del encuentro - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha tenido una destacada presencia internacional en la Sexta Cumbre Global de la Strong Cities Network (Red de Ciudades Fuertes), tras la invitación cursada a la Policía Local de Murcia para participar como ponente en una de las sesiones centrales del encuentro, a través de su Departamento de Proyectos Europeos.

Esta invitación supone un hito relevante para el Ayuntamiento de Murcia y su Policía Local, ya que ha sido el único cuerpo policial invitado a intervenir como ponente procedente de fuera de Canadá, compartiendo espacio únicamente con un representante de la Policía Comunitaria de Toronto.

Un reconocimiento que pone de manifiesto el prestigio internacional del trabajo que se viene desarrollando desde Murcia en el ámbito de la policía comunitaria, la prevención de los delitos de odio, la lucha contra la polarización y el extremismo violento, así como la protección de espacios públicos y lugares de culto frente a posibles ataques.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, ha subrayado que "la invitación a participar en esta cumbre global demuestra que Murcia está haciendo bien las cosas en materia de seguridad preventiva, convivencia y cohesión social, y que el trabajo de nuestra Policía Local es hoy un referente más allá de nuestras fronteras".

Perona ha destacado además que "la seguridad del siglo XXI se construye desde la proximidad, la cooperación y la prevención, y ese es el modelo por el que apuesta firmemente este Ayuntamiento de Murcia".

La Sexta Cumbre Global de la Strong Cities Network reunió a más de 350 representantes de ciudades de todo el mundo, entre ellos alcaldes, responsables políticos, técnicos municipales, representantes de empresas, universidades y organizaciones especializadas, procedentes de Europa, América, África y otras regiones. Se trata de uno de los foros internacionales más relevantes en materia de seguridad local, cohesión social y prevención del extremismo desde el ámbito municipal.

En este contexto, la Policía Local de Murcia participó como ponente en una sesión dedicada a la cooperación entre los niveles nacional y local, donde se expuso la experiencia del Ayuntamiento en la aplicación de modelos de policía comunitaria, el trabajo preventivo con colectivos vulnerables, la colaboración interinstitucional con organismos nacionales y el desarrollo de proyectos europeos de seguridad como herramienta clave para reforzar las capacidades locales.

El Departamento de Proyectos Europeos de la Policía Local de Murcia gestiona y participa activamente en diversos proyectos europeos centrados en la lucha contra los delitos de odio, la no discriminación, la protección de lugares de culto y espacios públicos, la prevención de ataques violentos y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria, situando a Murcia como una ciudad de referencia a nivel europeo en estas materias.

Durante la Cumbre, la representación municipal murciana mantuvo además encuentros y conversaciones con alcaldes y responsables municipales de ciudades como Chicago, Bolonia y Dublín, así como con representantes de distintas ciudades canadienses, entre ellas Toronto, Guelph y Brandon, compartiendo buenas prácticas y reforzando la proyección internacional de Murcia en redes globales de seguridad y prevención.

Perona ha señalado que "estos encuentros nos permiten aprender de otras ciudades y, al mismo tiempo, exportar el modelo Murcia de seguridad cercana y preventiva", añadiendo que "participar en redes internacionales como Strong Cities Network refuerza nuestra capacidad para anticiparnos a los riesgos y proteger mejor a nuestros vecinos".

La participación del Ayuntamiento de Murcia en este foro internacional "refuerza su compromiso con una seguridad basada en la prevención, la proximidad y la cooperación, y consolida el papel de la ciudad como un actor activo y reconocido a nivel internacional en la lucha contra el odio, la polarización y el extremismo violento", destacan desde el consistorio.