Murcia participará en un proyecto europeo para empoderar a mujeres jóvenes de zonas rurales

MURCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia participará el proyecto de empoderamiento femenino de jóvenes en zonas rurales como coordinador del proyecto 'JOIN', dentro de la convocatoria Erasmus-Youth-2021-Youth-Tog del programa Erasmus+, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

Este proyecto pondrá en marcha una red transnacional de mujeres jóvenes por una transición ecológica justa y social que tiene como objetivo crear un ecosistema urbano rural que posibilite, a partir de las relaciones entre jóvenes, la unión de diferentes aproximaciones, miradas y realidades, entre el entorno urbano y rural. A raíz de colaborar con esta iniciativa, el consistorio acepta la subvención concedida por la Comisión Europea por importe de 149.997 euros.

'JOIN' tiene la finalidad de configurar un espacio de cooperación transnacional entre mujeres jóvenes a través de canales que permitan desarrollar procesos conjuntos de participación e incidencia, generando acciones que promuevan de forma específica el empoderamiento, liderazgo y la acción ciudadana y política de las mujeres rurales jóvenes.

El proyecto construye un marco propicio para idear, innovar e impulsar iniciativas que construyan soluciones a los retos socioambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad, que apunten hacia escenarios más integradores, justos, igualitarios y sostenibles.

'JOIN', desde la concienciación, el diálogo, la participación y el trabajo colaborativo entre mujeres jóvenes, crea una plataforma para conectar mujeres jóvenes rurales y urbanas para la reflexión conjunta, el acceso a información, la interconexión de líderes rurales, la generación de nuevos vínculos urbano-rurales, la creación conjunta y la innovación social desde la perspectiva CTS (ciencia, tecnología y sociedad) para; brindar una oportunidad para aprender nuevas experiencias, para generar conciencia y motivar a la comunidad juvenil a que emprendan medidas necesarias en temas ambientales para contribuir a construir acciones duraderas para las generaciones futuras; identificar líderes juveniles y generar vínculos de cooperación; diseñar intervenciones para evitar la triple brecha: de género, territorial y digital, generando un espacio de convergencia y empoderamiento de las mujeres rurales para una efectiva participación y liderazgo de las mismas en los espacios de creación ciudadana.

CASO DE MURCIA

En el caso de Murcia, existen zonas rurales en la zona del Campo de Murcia (Baños y Mendigo, Corvera, Jerónimos y Avileses, Sucina, Valladolises y Lo Jurado) que presentan una tasa de población joven elevada con relación a otras zonas del municipio.

Sin embargo, muchos de ellos se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad debido a las limitaciones de servicios en esas zonas, o bien debido a su origen, estas zonas presentan un número elevado de población migrante (Baños y Mendigo tiene una tasa de extranjeros del 53,24% (2020); Jerónimos y Avileses 51,03%) que muchas veces no cuentan con las habilidades para implicarse en acciones de participación juvenil o sienten que su voz no es tomada en cuenta en igualdad de condiciones, por lo que no suelen desarrollar valores comunes de ciudadanía activa, de ahí la relevancia de implicar a este grupo de mujeres jóvenes migrantes que les permita comprometerse en acciones de participación en espacios diversos e inclusivos.

Debido a todas estas limitaciones la juventud rural suele estar infra representada, atomizada y alejada de espacios de participación juvenil situación que incluso ha identificado la Estrategia Europea de para la Juventud 2019-2027, la situación se agrava cuando las mujeres jóvenes inician una vida en el medio urbano y se distancian más de las dinámicas de su territorio.