Murcia presenta en ARCO el catálogo de la exposición 'Tras esa montaña hay otra', que se inaugura en marzo en el Almudí

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado esta semana el catálogo de la exposición 'Tras esa montaña hay otra', en la feria internacional de arte contemporáneo ARCO - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado esta semana el catálogo de la exposición 'Tras esa montaña hay otra', en la feria internacional de arte contemporáneo ARCO. La publicación acompaña a la muestra que se inaugurará el 20 de marzo en el Palacio Almudí y propone una reflexión profunda sobre la pintura en España, su historia, su vigencia y su capacidad de reinventarse frente a los cambios culturales y sociales del siglo XXI.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha asistido a la presentación de esta publicación que ha permitido dar a conocer el proyecto expositivo en uno de los principales escaparates internacionales del arte contemporáneo.

El catálogo recoge el planteamiento del proyecto, comisariado por Nacho Ruiz, de la galería T20 e introduce el marco conceptual de las obras que formarán parte de la muestra que acogerá el Palacio Almudí.

'Tras esa montaña hay otra' propone una reflexión sobre la vigencia de la pintura en el arte contemporáneo y sobre su capacidad de reinventarse en un contexto cultural marcado por la multiplicidad de imágenes y lenguajes.

A través de diferentes aproximaciones formales y conceptuales, la exposición plantea un recorrido por distintas maneras de entender la pintura en el siglo XXI, explorando tanto su relación con la tradición como sus nuevas posibilidades expresivas.

El proyecto reúne obras de Miguel Fructuoso, Fernando Vélez Castro, Daniel G. Verbis, Guillermo Mora, María Carbonell, Sonia Navarro, Guillermo Velasco, Elvira Amor, Nicholas Woods, José Maldonado, Abdul Vas, Santiago Ydáñez, Yann Leto, Diego Balazs, Ángeles Agrela, Gala Knörr y Nico Munuera, entre otros artistas presentes en la muestra.

La presentación del catálogo en Madrid permite dar a conocer este proyecto en un foro internacional, donde convergen galerías, coleccionistas, comisarios e instituciones culturales de todo el mundo. "Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia refuerza su compromiso con la difusión del arte contemporáneo y el apoyo al tejido artístico local, proyectando el talento creativo murciano en los circuitos culturales nacionales e internacionales", destacan fuentes municipales.