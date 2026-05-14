Murcia presenta la campaña 'Compra con corazón' para impulsar y visibilizar el comercio local del centro

Presentación de la campaña 'Compra con corazón' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, dirigida por Jesús Pacheco, ha presentado la campaña 'Compra con corazón', una iniciativa desarrollada junto a la Asociación Nuevo Corazón de Murcia con el objetivo de promocionar y dar visibilidad al comercio local del centro de la ciudad a través de una serie de vídeos promocionales difundidos en redes sociales.

La presentación oficial de la campaña ha tenido lugar este jueves con el lanzamiento de un vídeo teaser que marca el inicio de esta acción de dinamización comercial, concebida para acercar a murcianos y visitantes la oferta, la calidad y la singularidad de los establecimientos del centro urbano, según ha informado el Ayuntamiento.

En la rueda de prensa han participado, además, el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez; la presidenta de la Asociación Nuevo Corazón de Murcia, Esther Tenza; así como los presidentes de las Juntas de Distrito Centro Este, Lorenzo Tomás, y de Murcia Centro Oeste, David San Nicolás; y Ángel Cadenas Caparrós, de la Agencia Trueno, quien ha desarrollado la campaña.

La campaña está financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado durante el acto que "desde el Ayuntamiento de Murcia seguimos trabajando para fortalecer el comercio de proximidad y apoyar a los establecimientos que forman parte de la identidad y la vida diaria de nuestra ciudad.

Esta campaña permite mostrar el talento, la profesionalidad y la cercanía de nuestros comerciantes, poniendo en valor un modelo comercial que hace único al centro de Murcia".

La campaña se desarrolla principalmente en formato reel para redes sociales y muestra a los propios comerciantes explicando quiénes son, qué ofrecen y qué diferencia a sus negocios.

Entre los establecimientos participantes se encuentran Petines, comercio especializado en calzado infantil; Lola Ruiz, referente en joyería vintage; Corsetería El Trébol, histórico establecimiento de la calle Platería especializado en lencería y moda para eventos; La Chulla Ibérica, dedicada a productos ibéricos de alta calidad; Minerales Shiva, espacio especializado en minerales y artículos singulares; y Sleevels & Co, firma de camisería y sastrería masculina a medida.

"La campaña nace con dos objetivos muy claros. Primero, llegar a quienes aún no conocen a los comercios del centro y que por eso terminan haciendo sus compras por internet o en grandes cadenas sin saber lo que tienen a diez minutos de casa. Segundo, para recordar a quien ya los conoce que siguen al pie del cañón", explican desde la asociación de comerciantes.

El edil Jesús Pacheco ha subrayado además que "el comercio local es uno de los grandes motores económicos y sociales de Murcia. Con iniciativas como esta reforzamos la imagen del centro urbano como espacio comercial de referencia, fomentamos las compras en establecimientos de proximidad y apoyamos a negocios que generan empleo y dinamizan la ciudad".

La iniciativa pone el foco en valores como la atención personalizada, la especialización, el producto nacional y la experiencia de compra que ofrecen los comercios de proximidad.

Asimismo, la campaña busca seguir ampliando el alcance y la visibilidad del comercio local, llegando tanto a nuevos consumidores como a clientes habituales.

La Asociación Nuevo Corazón de Murcia continúa además trabajando para incrementar el número de establecimientos asociados y reforzar la colaboración entre comercios del centro de la ciudad, contando para ello con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Bajo el lema 'Compra con corazón, porque el comercio local es el corazón de Murcia', la campaña pretende consolidar el centro urbano como un referente comercial, turístico y social, impulsando el consumo en los negocios locales y contribuyendo al dinamismo económico y comercial de la ciudad.