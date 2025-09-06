Murcia presenta el próximo jueves los resultados de 'Conexión Sur', "el mayor proceso participativo de su historia"

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, dirigida por Mercedes Bernabé, presentará el próximo jueves 11 de septiembre en el Cuartel de Artillería los resultados del proceso participativo Conexión Sur, "el más ambicioso realizado hasta la fecha en la ciudad". La sesión estará presidida por el alcalde, José Ballesta, acompañado de concejales del equipo de Gobierno y presidentes de las juntas municipales implicadas en el proyecto.

El acto incluirá la exposición de los principales resultados del proceso, que abarcan un balance de las propuestas ciudadanas recogidas, las prioridades definidas en las ágoras y los diagnósticos elaborados con el acompañamiento técnico de la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local.

Con esta iniciativa, "Murcia reafirma su liderazgo en participación ciudadana y planificación urbana, demostrando a toda Europa que el futuro de la ciudad se construye con la voz de sus vecinos y con proyectos que integran conocimiento, política y compromiso social", subrayan desde el consistorio.

La concejal Mercedes Bernabé ha destacado que Conexión Sur ha sido un proceso participativo "sin precedentes, que ha dado voz a miles de vecinos y que permite planificar con realismo y con legitimidad democrática la revitalización del sur de la ciudad". Bernabé ha señalado que "el día 11 compartiremos los resultados de este trabajo colectivo que será determinante en la Murcia que viene".

El evento se enmarca además en el proyecto europeo URBACT U.R. Impact, lo que permitirá que los resultados de Murcia trasciendan el ámbito local y se compartan con socios europeos como ejemplo de innovación urbana participativa. Así, la experiencia de Conexión Sur se consolidará "como referencia internacional en metodologías de regeneración urbana con impacto social y comunitario", indica Bernabé.

Durante el acto se presentarán los principales hitos del proyecto Conexión Sur, un plan estratégico que tiene como objetivo transformar la zona sur de Murcia en un espacio más accesible, moderno y conectado con el resto de la ciudad. El proyecto contempla la mejora de infraestructuras, la creación de nuevos espacios públicos y zonas verdes, así como la regeneración de áreas residenciales y equipamientos sociales.

El proceso ha contado con la celebración de numerosas ágoras ciudadanas, donde se han reunido vecinos, representantes institucionales y expertos para dialogar y consensuar propuestas que respondan a las necesidades reales de los barrios. Estas sesiones han permitido recoger cientos de aportaciones que ahora forman parte del plan estratégico.

"Gracias a esta metodología abierta, la participación ciudadana ha dejado de ser un elemento meramente consultivo para convertirse en un mecanismo central de planificación, aportando transparencia, pluralidad y legitimidad a las decisiones adoptadas. La implicación directa de los participantes ha enriquecido el proceso y ha garantizado que las propuestas estén alineadas con las prioridades de la ciudadanía", ponen en valor desde el Ayuntamiento de Murcia.

El proyecto ha sido galardonado con el Primer Premio de Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la primera edición de los Premios de Buen Gobierno, Participación Ciudadana, Modernización Administrativa y Atención a la Ciudadanía, otorgados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Este reconocimiento destaca la innovación de su enfoque participativo y su impacto transformador, al recuperar más de 200.000 metros cuadrados de espacios públicos y eliminar barreras urbanas, "consolidándolo como el proceso participativo más extenso en la historia del municipio", señala Bernabé, que añade, "hemos convertido a la participación ciudadana en el centro del desarrollo urbano, situando a Murcia como referente en innovación democrática y planificación compartida".