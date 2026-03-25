Murcia, primera ciudad en celebrar la I carrera popular por la donación de órganos y la lucha contra la leucemia

Archivo - Foto de familia de la presentación de la I carrera popular por la donación de órganos con el alcalde de Murcia, José Ballesta; el consejero de Salud, Juan José Pedreño; y el coordinador regional de trasplantes en la Región, el doctor Ricardo Rob - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Murcia celebrará el próximo 10 de mayo la I carrera popular por la donación de órganos y la lucha contra la leucemia que lleva por título 'Corre para dar vida', siendo así la primera ciudad en acoger esta iniciativa, en la que ha participado un gran número de organismos y entidades.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado del consejero de Salud, Juan José Pedreño; y el coordinador regional de trasplantes en la Región de Murcia, el doctor Ricardo Robles. Todos ellos han coincidido en poner de manifiesto la generosidad y el compromiso de la sociedad murciana.

Esta iniciativa solidaria, que nace con vocación de continuidad y carácter itinerante, contará con tres modalidades abiertas a toda la ciudadanía: carrera de 10 kilómetros, carrera de 5 kilómetros y marcha solidaria de 5 kilómetros.

La inscripción se podrá realizar de forma online, accesible a través de código QR y redes sociales, con un coste simbólico de 5 euros por modalidad, e incluirá camiseta conmemorativa, dorsal, cronometraje, avituallamientos, asistencia médica y seguros, entre otros servicios.

Y es que, ha dicho Ballesta, "hoy no presentamos solo una carrera, hoy presentamos una declaración de principios, una iniciativa que habla de lo mejor de nosotros mismos, la generosidad, el altruismo y el compromiso con la vida".

El objetivo, ha comentado, es que este proyecto, que tiene como punto de partida la ciudad de Murcia, recorra "toda la nación llevando un mensaje claro y profundamente humanista: poner al ser humano en el centro de todas las actividades, donar la vida".

El coordinador regional de trasplantes, Ricardo Robles, ha precisado que la idea es que cada año vaya rotando el lugar de celebración, siendo su próximo destino para 2027 la ciudad de Cartagena y así sucesivamente "en orden de población".

Robles, que ha confirmado que Murcia "destaca en donación de órganos y médula ósea", ha hecho un llamamiento a la donación porque "todos estamos en el bombo", comentando al hilo que recientemente en una búsqueda de donante de médula ósea el nombre que encontró fue el de un amigo suyo de 50 años que 15 días antes estaba sano.

LLAMAMIENTO A LA POBLACIÓN JOVEN

El primer edil capitalino ha aprovechado este acto para hacer un llamamiento a la población joven, clave para ampliar la red de donantes, ya que el registro de nuevos donantes de médula ósea se realiza entre los 18 y los 40 años.

A través de la carrera y de una campaña intensiva en redes sociales, se ofrecerá información clara, accesible y rigurosa para favorecer que más jóvenes conozcan el proceso y den el paso de inscribirse como donantes.

Ha defendido que la carrera "es una llamada a la conciencia colectiva, porque hay enfermedades que no pueden combatirse sin la solidaridad de los demás".

"Donar médula ósea es probablemente el acto de mayor generosidad que puede realizar una persona, es un acto silencioso, anónimo, solidario, que no busca reconocimiento, pero que tiene un impacto inmenso en las familias, los enfermos, las personas que lo prefieren", ha asegurado, para después destacar que "la vida se defiende con hechos, con gestos concretos y decisiones valientes".

Ha terminado su intervención dando las gracias en especial al doctor Robles, a quien ha definido como "un ser humano excepcional, que pertenece a ese género único de los imprescindibles con firmes y fuertes convicciones íntimas y entrega total y absoluta a su profesión". "Cada día que pasa nos impartes una nueva lección de vida, de compromiso, de coraje y de ilusión. Gracias, que Dios te lo pague", ha finalizado.

DÍA REGIONAL DEL DONANTE

El consejero de Salud ha hecho referencia a las actividades programadas también con motivo del Día Regional del Donante de Órganos y de Médula Ósea, que el Gobierno regional "lo aprobó en un Consejo para dignificar, reconocer esa generosidad y esa solidaridad que tiene el ciudadano de la Región de Murcia".

Así, para el 12 de mayo está previsto que tenga lugar el III Match Región de Murcia 2026, campaña en la que diez hospitales públicos, tres universidades, 35 centros de salud y los centros de donación participarán para captar donantes de médula ósea y de órganos entre la población joven de la Comunidad.

Durante la mañana de este día se instalarán puntos de extracción en los campus universitarios y en centros dependientes del Servicio Murciano de Salud para la toma de muestras de los voluntarios.

También durante esta misma jornada está previsto el II Día del Donante de Órganos y Médula Ósea, con motivo de la celebración del Día Regional del Donante, que se conmemora el segundo martes de mayo.

Esta jornada se dedica a la memoria de los donantes, para recordar que con su generosidad y la de sus familias se han salvado vidas. La Región de Murcia es la primera Comunidad en instaurar esta festividad.

El II Día Regional del Donante de Órganos y Médula Ósea incluirá diversas actividades conmemorativas, informativas y de reconocimiento a donantes y familiares, mientras que el III Match Tour Región de Murcia continuará impulsando la captación de donantes de médula ósea entre la población de 18 a 40 años.

Para ello, "este año estamos preparando un despliegue en toda la Región de puntos de extracción a los que poder acercarse el próximo día 12 a donar vida", ha manifestado el consejero, que ha recordado que para ser donante simplemente vale con hacerse un test en sangre o de saliva, de personas con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años.

Así, ha animado a concienciar a la sociedad para que "siga siendo tan generosa y que gracias a las donaciones conseguimos dar vida y, sobre todo, dar esperanza a familias y a personas que lo necesitan".

DONANTES EN LA REGIÓN

La Región de Murcia cuenta con una base sólida de donación, con 27.643 donantes activos de médula ósea y 33 puntos de donación y registro repartidos por todo el territorio.

Desde que en 1991 se inició este programa, se han realizado 2.780 trasplantes de médula en los hospitales Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca.

Solo en 2025 se incorporaron 1.397 nuevos donantes. Sin embargo, la captación sigue siendo imprescindible, ya que cada año se diagnostican en España alrededor de 6.000 casos de leucemia, y tres de cada cuatro pacientes que necesitan un trasplante no encuentran un familiar compatible, por lo que dependen de la solidaridad de personas anónimas inscritas en los registros.

El coordinador regional de Trasplantes ha recordado que Murcia es la décima comunidad en población, "pero en donantes somos los quintos de España y en los últimos años, en tasa por millón de población somos los segundos de España".

El consejero ha subrayado que "la donación es uno de los mayores actos de generosidad que existen, capaz de salvar y mejorar la vida de muchas personas", y ha agradecido la solidaridad de las familias donantes, así como la labor de los profesionales sanitarios implicados en el proceso de trasplantes, "los mayores actos de generosidad que existen, capaz de salvar y mejorar la vida de muchas personas".

Asimismo, ha destacado el liderazgo de la Región de Murcia en materia de donación, "fruto del trabajo coordinado del sistema sanitario y de la concienciación ciudadana".