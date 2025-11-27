Murcia se proclama 'Ciudad Comprometida Contra el Acoso Escolar' con una declaración institucional en el Pleno

Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 27 noviembre 2025 13:19

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que proclama al municipio como 'Ciudad Comprometida contra el Acoso Escolar', "reafirmando su rechazo absoluto a cualquier manifestación de esta violencia, incluida la que se produce en el entorno digital". El documento defiende la dignidad y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y subraya la responsabilidad colectiva de protegerlos, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, celebrado el primer jueves de noviembre bajo el lema 'Mente digital: aprender a cuidarse en la era tecnológica', el Ayuntamiento ha destacado la necesidad de "reforzar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de cualquier forma de violencia". Para esto "reclama la implicación de toda la comunidad: alumnado, familias, docentes, instituciones y ciudadanía" y afirma que "proteger a los menores es una obligación tanto moral como legal".

En este marco, el Ayuntamiento de Murcia se compromete a impulsar diversas actuaciones dentro de sus competencias, entre ellas promover la colaboración con otras instituciones y organismos públicos en la implementación de programas y actividades de prevención y sensibilización sobre la convivencia escolar.

También ha facilitar el acceso y difusión de servicios, recursos y materiales disponibles para el alumnado, que puedan favorecer el bienestar socioemocional del mismo y a promover políticas de prevención del acoso escolar y de promoción de la convivencia positiva en otros ámbitos de la sociedad, como el deporte, la cultura y el ocio.

La declaración concluye con el mensaje: "Tolerancia cero frente al acoso escolar". El acuerdo aprobado establece un único punto: la condena rotunda de cualquier forma de acoso, también en su versión digital, y la proclamación de Murcia como ciudad comprometida con su erradicación.

