Murcia programa más de 140 actividades para conocer y disfrutar de las Fortalezas del Rey Lobo a lo largo de 2026

Presentación de la programación anual de las Fortalezas del Rey Lobo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha programado más de 140 actividades gratuitas para conocer y disfrutar de las Fortalezas del Rey Lobo a lo largo de 2026, entre las que se incluyen rutas guiadas, visitas teatralizadas, conciertos y exhibiciones, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial y responsable de este proyecto, Marco Antonio Fernández, ha explicado que esta primera programación anual "convierte el patrimonio en una experiencia viva, capaz de conectar pasado y presente de una forma cercana y accesible tanto para los murcianos como para quienes nos visitan".

Algunas de las novedades programadas son la celebración del I Torneo de Ajedrez Fortalezas del Rey Lobo, el I Concurso de Pintura Rápida y la presentación del primer libro monográfico sobre el Castillo de Monteagudo.

Además, en esta programación se consolidan en el calendario actividades con alto grado de participación, como la 'Actividad didáctica la Murcia del Rey Lobo'; 'Yoga y Meditación en las Fortalezas del Rey Lobo' y las 'Visitas Teatralizadas'.

I TORNEO DE AJEDREZ 'FORTALEZAS DEL REY LOBO'

El entorno histórico de Monteagudo acogerá el próximo 18 de abril el I Torneo de Ajedrez 'Fortalezas del Rey Lobo', que aunará ajedrez, cultura y patrimonio. Será un torneo abierto con distintas categorías por edades y contará con espacio abierto de juego para participantes y visitantes.

Paralelamente, habrá actividades como un taller artesanal de piezas de ajedrez y cuentacuentos ambientados en la Edad Media. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la práctica del ajedrez, especialmente entre los más jóvenes, y potenciar el uso cultural del entorno monumental de Monteagudo.

I CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 'FORTALEZAS DEL REY LOBO'

El I Concurso de Pintura Rápida 'Fortalezas del Rey Lobo', que se celebrará durante el mes de mayo de 2026, pretende poner en valor el patrimonio histórico, paisajístico y artístico de Fortalezas del Rey Lobo a través de la creación pictórica en directo.

El certamen tendrá como escenario principal el conjunto monumental de Monteagudo y su entorno, permitiendo a los participantes plasmar, en un tiempo limitado, su visión artística de enclaves emblemáticos vinculados a las fortificaciones del Rey Lobo.

Se desarrollará al aire libre, favoreciendo la interacción entre artistas, vecinos y visitantes, y estará dirigido a profesionales y aficionados, fomentando la participación ciudadana y el encuentro intergeneracional. Posteriormente se realizará una exposición temporal con las obras seleccionadas en el Centro de Visitantes de Monteagudo.

El Castillejo se convertirá además en el escenario de la presentación del libro 'El Castillo de Monteagudo. Una fortaleza de vanguardia en la Vega de Murcia', del doctor en Historia José Antonio Zapata Parra, que hará un exhaustivo estudio de las publicaciones y trabajos de investigación precedentes.

VISITAS TEATRALIZADAS

Fernández ha presentado la programación acompañado además de algunos de los personajes de la corte del emir Ibn Mardanís, como el músico al Hasib al Mursí; Alí ibn Arabí, lugarteniente de confianza del emir, y una bailarina, todos integrantes de las visitas teatralizadas.

Esta actividades tendrá lugar un domingo al mes, salvo en agosto, por lo que murcianos y visitantes podrán disfrutar de esta ruta teatralizada por el Palacio Ibn Mardanís hasta diciembre.

La visita guiada permite a los participantes viajar en el tiempo hasta el siglo XII de la mano del Rey Lobo, acompañado de diferentes personajes de su corte durante hora y media.

PRÁCTICA DE YOGA EN EL PALACIO IBN MARDANIS

Una de las actividades que todos los meses cuelga el cartel de completo es el taller de 'Yoga y Meditación en Movimiento en las Fortalezas del Rey Lobo', por lo que en 2026 se incrementan el número de talleres, incluyendo hasta dos sesiones en algunos meses, alcanzando un total de 15.

Las convocatorias, que se irán publicando en la página 'eventos.murcia.es' para su inscripción, son el 31 de enero; 15 febrero; días 1 y 22 de marzo; 5 y 19 de abril; 10 y 24 de mayo; 14 junio; 4 de julio; 6 septiembre; 4 de octubre; 8 de noviembre; y 13 de diciembre.

Además, todos los sábados se podrá conocer este parque arqueológico que acoge en su extensión de este a oeste las fortalezas del Palacio de Ibn Mardanís, el Castillo de Monteagudo y el Castillo y Alberca de Larache.

De enero a diciembre, salvo el mes de agosto, todos los sábados se programan las visitas guiadas que recorren primero el Centro de Visitantes San Cayetano para contextualizar el recorrido posterior al Palacio Ibn Mardanís, tras realizar paradas por los caminos de huerta que dan vida a este espacio declarado Bien de Interés Cultural.

Esta actividad también tiene muy buena acogida ya que todos los fines de semana se ocupa prácticamente el cien por cien de sus plazas.

En abril se celebrará la VI Carrera Popular Tres Castillos Monteagudo, aunando deporte, con historia y patrimonio cultural. La 'Carrera de los tres castillos', además de un evento deportivo, es una oportunidad para revalorizar el patrimonio histórico, destacando sus tres fortalezas: el Castillo de Monteagudo, el Castillejo y el Castillo de Larache, todos ellos símbolos del legado del Rey Lobo.

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Palacio Ibn Mardanís volverá a abrir sus puertas con actividades organizadas para todas las edades y todos los públicos el sábado 16 de mayo. Para esta jornada está previsto la realización de talleres infantiles, cetrería y exhibición de armas medievales.

ATARDECERES DESDE EL MIRADOR DEL CASTILLEJO

En junio regresará la segunda edición del ciclo de conciertos 'Las Noches en el Palacio de Ibn Mardanís', donde los participantes se sumergirán en el ambiente musical de las memorables fiestas de palacio, en plena corte mardanisí, contando con artistas como Emilio Villalba & Sara Marina o Ensemble Alfonsí.

A lo largo del mes se celebrará la VI edición de la experiencia cultural 'Noche Andalusí', una ruta guiada y teatralizada al atardecer que permitirá a los participantes viajar en el tiempo hasta el siglo XII y adentrarse en la corte del legendario Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo.

A finales de septiembre se celebrará el II Festival Nacional de Folklore 'Las Fortalezas del Rey Lobo' en la explanada situada a los pies del Castillo de Monteagudo. Enmarcado dentro de la Semana Cultural de la Peña Huertana 'El Candil' de Monteagudo, el festival reunirá a grupos de diferentes regiones de España, junto a agrupaciones infantiles y locales.

En noviembre se realizará una jornada de buenas prácticas en el marco del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva sobre Las Fortalezas del Rey Lobo, en colaboración con el Ministerio de Cultura. Contará con la participación de expertos implicados en intervenciones destinadas a la investigación, conservación, restauración, gestión y puesta en valor del conjunto patrimonial.

A esta programación se añade el Programa Educativo para escolares, dependiente de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, en el que 29 colegios e institutos visitan este enclave los martes y jueves hasta el mes de mayo.

Dentro de la oferta educativa #MurciaMiCiudadEnseña, estudiantes de 3º y 6º de primaria y de 3º y 4º de la ESO podrán conocer de primera mano la historia y actuaciones de recuperación del Ayuntamiento para la puesta en valor de este enclave, además de trabajar valores como la importancia de la protección del patrimonio.