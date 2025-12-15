Murcia recibe a los cadetes de la 81ª Promoción de la Academia General del Aire

Los cadetes de la 81ª Promoción de la Academia General del Aire han posado en la plaza de Belluga frente a la Catedral - JUANCHI LOPEZ

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por miembros de la Corporación municipal, ha recibido en el Ayuntamiento de Murcia a los caballeros y damas alumnos de nuevo ingreso de la Academia General del Aire de San Javier, pertenecientes a la 81ª Promoción, integrada por un total de 149 alumnos, así como al coronel director de la Academia General del Aire, Luis Felipe González Asejón.

Durante el acto institucional, celebrado en el Salón de Plenos, el alcalde ha dado la bienvenida a los futuros oficiales del Ejército del Aire y del Espacio, destacando "el honor" que supone para la ciudad de Murcia acogerles en el inicio de una etapa decisiva de su formación personal, académica y militar. En su intervención, Ballesta ha subrayado que "la sociedad siempre ha confiado en los mejores aquellas misiones que entrañan un riesgo especial, una responsabilidad profunda y un compromiso exigente. Para esto la sociedad no elige a los buenos, elige a los mejores entre los buenos, y eso sois vosotras y vosotros", según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El regidor murciano ha destacado asimismo la trascendencia de la misión que asumen los alumnos de la Academia General del Aire, señalando que "a vosotras y vosotros os encomendamos algo muy especial: la seguridad de todos. Una seguridad que sostiene nuestra vida democrática, porque sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay convivencia y sin convivencia no hay futuro en paz", poniendo en valor el carácter esencial y necesario del servicio que prestarán a la sociedad.

En el transcurso de la recepción, el Ayuntamiento de Murcia hizo entrega a la Academia General del Aire del título de Embajador Murcia 1200, una distinción con la que la ciudad reconoce "su responsabilidad, entrega y compromiso, así como el estrecho vínculo que mantiene con Murcia y la proyección de sus valores dentro y fuera de nuestras fronteras". Por su parte, desde la AGA han obsequiado a la AGA de una foto aérea realizada durante un vuelo sobre Cabo de Palos.

Previamente a la recepción oficial, los caballeros y damas alumnos fueron recibidos por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, donde realizaron una ofrenda a la Patrona de Murcia.