Murcia recibe el galardón Smart21 por su estrategia de ciudad inteligente e innovación tecnológica

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, recibe el reconocimiento Smart21 Community 2026 de manos de la delegación internacional del Intelligent Community Forum (ICF), encabezada por su cofundador, Robert Bell - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha recibido este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el reconocimiento Smart21 Community 2026 de manos de la delegación internacional del Intelligent Community Forum (ICF), encabezada por su cofundador, Robert Bell.

La distinción sitúa al municipio entre las 21 comunidades seleccionadas a nivel internacional por su desarrollo tecnológico y de ciudad inteligente, según ha informado el Consistorio capitalino.

El jurado del ICF ha seleccionado a Murcia entre más de 300 candidaturas tras evaluar aspectos como la conectividad digital, la generación y retención de talento, la inclusión tecnológica, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

La organización ha destacado una estrategia que conecta a la administración con universidades, empresas, centros de investigación y ciudadanía, con proyectos como la gestión inteligente del agua, la plataforma MiMurcia, la aplicación TuMurcia y la modernización de la Administración Electrónica.

Pérez ha manifestado que este reconocimiento "avala el trabajo de muchos años y de mucha gente, dentro y fuera del Ayuntamiento" y representa un compromiso para "seguir poniendo la tecnología al servicio de la vida diaria de los murcianos, con una administración más cercana, eficiente y accesible".

La entrega de la distinción abre dos jornadas de visita institucional por parte del ICF para conocer las iniciativas de innovación del municipio.

VISITA TÉCNICA Y FORO DE INNOVACIÓN

En la primera jornada, la delegación internacional ha visitado el Centro Único de Seguimiento (CEUS), donde ha conocido el desarrollo de los gemelos digitales del municipio y la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de servicios públicos.

La agenda se completa este jueves por la tarde con una reunión en el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería con representantes del sector audiovisual y startups instaladas en Murcia, en el que se compartirán las experiencias de las empresas que han elegido la ciudad para desarrollar su actividad y las razones que han impulsado su implantación en el municipio.

Este viernes, la Cárcel Vieja acogerá el Foro Murcia Smart 21, de 10.00 a 12.00 horas, espacio de debate abierto a empresas, universidades y agentes sociales. La cita incluirá la mesa redonda 'El futuro de Murcia: innovación, talento y calidad de vida', además de ponencias a cargo de Robert Bell y del director ejecutivo del ICF, Matthew Owen.