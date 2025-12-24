Murcia recibe a Papá Noel con un gran desfile cargado de ilusión

Lllegada Papá Noel a la ciudad de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia celebra este miércoles una de las citas más esperadas de su programación navideña con el gran desfile de Papá Noel, que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas y que llenará las calles de música, color e ilusión para el disfrute de todos los públicos.

El desfile partirá desde la calle Proclamación y recorrerá un amplio itinerario por el corazón de la ciudad, discurriendo por Hermanos Cerón, Alameda de Colón, avenida Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, calle Tomás Maestre, Glorieta de España, calle Arenal, Plaza del Cardenal Belluga, Plaza de los Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Alejandro Seiquer y Plaza de Santo Domingo para finalizar al inicio de la calle Santa Clara.

Esta cita navideña contará con más de una treintena de elementos, entre los que destacan seis carrozas tematizadas con personajes infantiles, ocho ballets infantiles y ocho atracciones que se estrenan especialmente para esta ocasión, diseñadas para sorprender y emocionar al público más joven.

El espectáculo reunirá a más de 400 participantes, en su mayoría niños, que convertirán las calles de Murcia en un gran escenario al aire libre lleno de alegría, fantasía y magia navideña. Además, a lo largo del recorrido está previsto que se repartan hasta 100 kilos de caramelos.

Con este evento, el Ayuntamiento de Murcia refuerza su compromiso con una programación navideña pensada para todos los públicos. El desfile de Papá Noel se consolida así como uno de los grandes referentes de la Navidad en la ciudad que cada año reúne a miles de personas y que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del espíritu navideño, la magia y la alegría propias de estas fechas tan especiales.

La tradicional casita de Papá Noel instalada en la calle Basabé permanecerá abierta hasta las 15.30 horas para aquellos que deseen acudir a vivir la experiencia y tomar fotografías, aprovechando la decoración que este año recrea un mágico viaje a través del bosque hasta el Polo Norte.