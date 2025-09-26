Murcia recibirá la Medalla de Oro del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la Regió,Teresa López - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia recibirá el próximo sábado 4 de octubre la Medalla de Oro del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región, en el marco del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad.

Así lo ha dado a conocer este viernes el Colegio de Veterinarios en un acto en el que han participado la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y la presidenta de la institución, Teresa López, quien ha desvelado la programación de actividades con motivo de la conmemoración de San Francisco de Asís, patrón de la Veterinaria.

Torres ha agradecido a Teresa López este reconocimiento. "Es un honor recibir un reconocimiento que simboliza la unión entre nuestra ciudad y la profesión veterinaria", ha subrayado la edil, que ha señalado que Murcia "es ciudad comprometida con la protección animal, con el medio ambiente y con la salud pública".

"Para nosotros es mucho más que un título: es un estímulo para profundizar en políticas que integren el cuidado veterinario en nuestras estrategias municipales", ha agregado.

A esto, la concejala ha añadido que "los veterinarios son piezas clave en la seguridad alimentaria, control de zoonosis y vigilancia sanitaria. Su trabajo previene enfermedades que pueden transmitirse a personas y refuerza la salubridad de nuestra sociedad".

Por ello, ha reconocido que el Colegio de Veterinarios es "un aliado" y ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento para apoyar campañas de vacunación, control sanitario y formación en colaboración con el Colegio, para poner en marcha políticas municipales para una salud en común animal, humana y ambiental.

PROGRAMACIÓN

Con motivo de la conmemoración de San Francisco de Asís, el Colegio de Veterinarios ha preparado una programación dirigida a la ciudadanía con el objetivo de poner en valor la labor de estos profesionales y acercar su trabajo y dedicación.

El próximo 1 de octubre, a las 17.00 horas, tendrá lugar la inauguración de una exposición fotográfica en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y, a partir de las 19.00 horas, será la entrega de premios del VI Concurso de Dibujo Infantil 'Me gustan los animales'.

Ya el sábado 4, día de San Francisco de Asís, se celebrará una ofrenda floral a las 18.00 horas en el Jardín del Malecón. Ese mismo día, a las 19.00 horas, comenzará la gala de San Francisco de Asís, donde la ciudad recibirá la Medalla de Oro junto a otros galardonados, y a partir de las 21.00 horas, la cena de hermandad del Colegio Oficial de Veterinarios.

Torres ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento para seguir colaborando con el colegio profesional en el diseño y puesta en marcha de diferentes iniciativas, como el programa 'Educandog', de fomento de la adopción y tenencia responsable de mascotas, y que se realiza en los centros educativos del municipio.

CAMPAÑA 'COME TRANQUILO. NOSOTROS TE CUIDAMOS'

Durante la presentación, el Colegio de Veterinarios ha dado a conocer la iniciativa 'Come tranquilo. Nosotros te cuidamos', una campaña de sensibilización para dar a conocer a la ciudadanía la labor de los veterinarios en la seguridad alimentaria.

En esta ocasión, el foco está puesto en la cadena de producción porcina y da continuidad a la campaña iniciada el pasado año.

Así, hace un recorrido por toda la cadena de producción, incluyendo el control de materias primas en el bienestar animal y sanidad en las granjas, la verificación de las condiciones de transporte, la inspección en mataderos, la supervisión de la calidad y seguridad de la industria cárnica y la inspección final en los puntos de venta.