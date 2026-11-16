Murcia recupera este viernes la normalidad del tráfico en seis kilómetros de grandes avenidas del norte y el este

: Operarios De Señalización Vial Pintan Las Marcas Horizontales Sobre El Nuevo Firme Antes De La Reapertura Al Tráfico De Seis Kilómetros De Grandes Avenidas En Murcia Prevista Para Este Viernes - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia reabrirá al tráfico este viernes, 20 de noviembre, seis kilómetros de grandes avenidas de las zonas norte y este de la ciudad tras los trabajos de mejora del firme y las obras de redes de suministro, según ha informado el Consistorio capitalino.

Las aperturas se ejecutarán de forma progresiva a lo largo de la jornada y permitirán restablecer el corredor que une Ronda Sur y la avenida de Los Dolores con Miguel Induráin hasta la avenida del Rocío, así como el eje que discurre por Juan Carlos I, Juan de Borbón y Reino de Murcia hasta la rotonda de los Poetas.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha señalado que "este viernes muchos vecinos podrán volver a utilizar sus itinerarios habituales para ir al trabajo, llevar a sus hijos al colegio o regresar a casa, evitando los rodeos que han tenido que realizar durante estos meses".

En la zona este destaca la reapertura de los 1,44 kilómetros de la avenida Miguel Induráin comprendidos entre las rotondas de La Azacaya y del Rocío, una actuación adelantada una semana sobre el calendario previsto tras la coordinación de las obras de Red Eléctrica y Aguas de Murcia.

Esta apertura permitirá mejorar los accesos a Puente Tocinos y aliviar la carga de tráfico en Primero de Mayo --donde se había duplicado el paso diario de vehículos-- y en la avenida de la Región Murciana, que registró un aumento del 47%.

Por su parte, en la zona norte se recuperarán carriles a lo largo de los 4,4 kilómetros que conectan la rotonda de los Poetas con Reino de Murcia, Juan de Borbón y Juan Carlos I en la rotonda de la Mantis, además de restablecerse la circulación en la avenida Juan Carlos I entre la rotonda de Estrella Levante y la de la Mantis.

En este corredor algunos tramos contarán ya este viernes con asfaltado definitivo, mientras que otros operarán con pavimento provisional hasta la ejecución del aglomerado final.

Asimismo, las actuaciones han permitido recuperar el tercer carril en el eje de circunvalación avenida de los Dolores-Miguel Induráin-Reino de Murcia, para conectar el sur de la ciudad con el este y las avenidas Juan de Borbón y Juan Carlos I sin necesidad de atravesar el casco urbano, junto con la renovación del firme deteriorado.

Muñoz ha subrayado que el Consistorio ha mantenido reuniones periódicas con las empresas implicadas para coordinar trabajos nocturnos, adaptar la señalización y adelantar aperturas, y ha añadido que "vamos a seguir supervisando las actuaciones pendientes y reclamando a las empresas responsables que agilicen los trabajos, porque cada calle que recuperamos facilita la vida cotidiana de los murcianos".