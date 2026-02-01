Murcia reduce un 35% el consumo de agua en sus zonas verdes gracias al riego inteligente y las lluvias caídas

Implantación de un sistema de riego inteligente, basado en sensores, estaciones meteorológicas y telegestión en tiempo real - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha logrado reducir en torno a un 35 por ciento el consumo de agua en las zonas verdes del municipio gracias a la combinación de las lluvias registradas en los últimos meses y la implantación de un sistema de riego inteligente, basado en sensores, estaciones meteorológicas y telegestión en tiempo real.

"Este modelo permite ajustar el riego de forma automática y precisa, en función de las condiciones climáticas, el tipo de vegetación y la humedad del suelo", ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

El edil ha puesto en valor esta "gestión eficiente y sostenible" del agua, adaptado a las necesidades hídricas de cada especie en cada momento del año. Y es que, en otoño e invierno, las plantas tienen menos necesidades hídricas, lo que supone una reducción del gasto de agua, tanto en las praderas de césped como en el arbolado.

"Con este sistema somos capaces de hacer un uso aún más responsable de los recursos hídricos, al tiempo que seguimos mejorando la calidad de vida de los murcianos manteniendo nuestras zonas verdes en perfecto estado durante todo el año", ha subrayado.

Así, el sistema implantado por el Servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, incorpora sensores de humedad del suelo, estaciones meteorológicas y herramientas de telecontrol del riego que permiten ajustar la programación según las necesidades reales del arbolado y las zonas ajardinadas.

Los frecuentes episodios de lluvias registrados durante los últimos meses en el municipio, junto a la información meteorológica y de humedad recibida en tiempo real han facilitado, asimismo, una reducción del riego y el ahorro del 35 por ciento en el consumo de agua en parques y jardines municipales, ya que los sistemas de riego por telegestión implantados por el Ayuntamiento de Murcia han permitido suspender automáticamente el riego cuando no era necesario, evitando consumos innecesarios y mejorando la eficiencia del sistema.

MÁS DE 200 DISPOSITIVOS PARA TELEGESTIONAR 2.000 SECTORES DE RIEGO

Murcia cuenta actualmente con un sistema consolidado de riego inteligente con más de 200 dispositivos instalados y cuatro estaciones meteorológicas, que dan cobertura a más de 2.000 sectores de riego y permiten optimizar y gestionar de forma remota más de 20.000 sistemas de aspersión.

El modelo incorpora tecnologías de última generación y herramientas como la plataforma MiMurcia, además de reglas de riego personalizables y sistemas capaces de generar alertas inmediatas para detectar incidencias, fugas o averías. La monitorización en tiempo real facilita una respuesta rápida y una toma de decisiones técnicas basada en datos precisos.

Así, el municipio de Murcia cuenta con más de 3.000 zonas verdes, con más de 136.000 árboles, 18.000 palmeras, 224.000 metros cuadrados de cobertura vegetal y setos y 744.000 metros cuadrados de praderas. Desde la implantación del sistema, el Ayuntamiento ha logrado reducir el consumo de agua en estas zonas, además de optimizar los tiempos de riego según la estación del año y las necesidades de cada especie.

Guillén ha remarcado que la implantación de esta tecnología forma parte del modelo de ciudad que impulsa el Consistorio basado en una gestión moderna, ágil y vanguardista, puesta al servicio de los murcianos. "La experiencia positiva en su funcionamiento está impulsando la expansión de este modelo 'smart' en todo el municipio, en línea con el compromiso del Ayuntamiento por una Murcia más verde, más tecnológica y comprometida con el futuro", ha concluido.