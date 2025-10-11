Murcia, referente nacional en sostenibilidad y salud urbana en el 'Monitor Healthy Cities 2025' de Sanitas

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia se consolida como una de las ciudades españolas "más avanzadas en sostenibilidad urbana y salud", según el Monitor Healthy Cities 2025, presentado por Sanitas en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha participado en la mesa redonda 'Iniciativas municipales para construir ciudades verdes y saludables', donde ha expuesto los avances del modelo Murcia Smart City y las políticas municipales de planificación verde, movilidad sostenible y gestión inteligente del agua.

El estudio, que analiza la calidad del aire, el acceso a zonas verdes, la eficiencia energética y la gobernanza digital de las principales ciudades españolas, sitúa a Murcia entre las diez capitales con mayor superficie verde por habitante.

Además, el informe reconoce el papel de la ciudad como referente en uso de tecnología aplicada al bienestar urbano, gracias a proyectos como la plataforma ciudadana 'Tu Murcia' y el Centro Único de Seguimiento CEUS, que permiten la gestión inteligente de servicios públicos y la participación vecinal.

"Murcia está demostrando que la sostenibilidad y la tecnología no son conceptos opuestos, sino aliados. Apostamos por una ciudad más verde, más saludable y más cercana, donde la calidad de vida sea el eje de todas las decisiones urbanas", ha subrayado Guillén durante su intervención.

En la mesa redonda, celebrada en Madrid, Guillén ha compartido espacio con representantes de los ayuntamientos de Málaga y Granada en un debate centrado en cómo las ciudades pueden avanzar hacia modelos urbanos saludables, inclusivos y resilientes.

En el marco del encuentro, Sanitas ha reconocido de nuevo la labor del Ayuntamiento de Murcia, que recientemente fue una de las tres ciudades ganadoras del Premio Espacios Healthy Cities 2025, por su proyecto de creación de un parque urbano saludable y activo junto al Palacio de Deportes.

"Este reconocimiento nos impulsa a seguir transformando Murcia desde la sostenibilidad, cuidando la salud de las personas y haciendo de la naturaleza una parte esencial de la ciudad", ha añadido el concejal.

"El modelo Murcia Smart City no es solo un proyecto tecnológico, sino una política pública de salud urbana que conecta sostenibilidad, digitalización y calidad de vida. Hemos trabajado para situar al Ayuntamiento de Murcia como un referente mediterráneo en el equilibrio entre naturaleza y ciudad, apostando por un crecimiento verde que mejora la vida cotidiana de los murcianos, ha apuntado Guillén.

Así, el edil ha concluido, "el Monitor Healthy Cities confirma que las políticas municipales en materia de zonas verdes, movilidad activa, calidad del aire y gestión del agua están dando resultados visibles y medibles. Murcia está avanzando hacia una ciudad más habitable, donde la planificación urbana y la participación ciudadana son clave para construir espacios más saludables, resilientes y sostenibles".