Murcia refuerza mercados y plazas de abastos en Navidad con horarios ampliados y adelanto de mercados semanales

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, ha puesto en marcha un conjunto de medidas especiales con motivo de las fiestas navideñas para garantizar el abastecimiento, facilitar las compras y apoyar al comercio de proximidad.

Estas actuaciones incluyen la ampliación de los horarios de las plazas de abastos municipales y el adelanto de diversos mercados semanales tanto en el centro de la ciudad como en las pedanías.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, las plazas de abastos municipales ampliarán sus horarios de apertura al público con el fin de adaptarse a la mayor demanda propia de estas fechas, especialmente en los días previos a Nochebuena y Nochevieja.

En concreto, los días 24, 29, 30 y 31 de diciembre, plazas como Saavedra Fajardo, La Alberca, Verónicas, Vistabella, Espinardo y El Carmen ajustarán sus horarios de apertura y cierre, con jornadas ampliadas que, en algunos casos, alcanzarán hasta las 18.00 horas, así como horarios especiales en las vísperas de los días festivos.

Esta ampliación responde a una demanda tanto de comerciantes como de consumidores y busca ofrecer mayor comodidad a la hora de realizar las compras, sin perder la esencia del comercio tradicional.

ADELANTO DE MERCADOS SEMANALES

De forma complementaria, el Ayuntamiento ha autorizado el adelanto en la celebración de diversos mercados semanales con motivo de las festividades navideñas y de Año Nuevo, con el objetivo de mantener la actividad comercial y facilitar la planificación tanto de vendedores como de consumidores.

Los mercados ordinarios mantendrán su jornada habitual, mientras que aquellos que normalmente se celebran los jueves pasarán excepcionalmente a celebrarse en miércoles, figurando como mercados extraordinarios.

Así, este miércoles 24 de diciembre de 2025 se celebrarán los mercados ordinarios de Casillas, Churra, El Puntal, La Raya, Los Dolores, San José de la Vega, Torreagüera y Zarandona, junto a los extraordinarios de Aljucer, Barriomar, El Raal, La Albatalía, el Mercado Tradicional de Navidad de La Fama, Los Ramos, Patiño, Santiago el Mayor y Santa María de Gracia.

Del mismo modo, el miércoles 31 de diciembre de 2025 se celebrarán los mercados ordinarios de Casillas, Churra, El Puntal, La Raya, Los Dolores, San José de la Vega, Torreagüera y Zarandona, además de los extraordinarios de Aljucer, Barriomar, El Raal, La Albatalía, La Fama, Los Ramos, Patiño, Santiago el Mayor y Santa María de Gracia.

Por su parte, el lunes 5 de enero de 2026 se celebrarán los mercados ordinarios de Algezares, Barqueros, Era Alta, Guadalupe, La Alberca, Lobosillo, Monteagudo, Puente Tocinos, Rincón de Seca y Sucina, y se adelantarán los del Barrio del Progreso, Cabezo de Torres, Cobatillas, El Palmar, El Ranero, La Arboleja, Los Garres, Sangonera la Seca, Santa Cruz y Santiago y Zaraiche, todos ellos manteniendo su horario y emplazamiento habitual.

Los días 25 de diciembre de 2025, 1 de enero y 6 de enero de 2026 no se celebrarán mercados, por lo que se recomienda planificar las compras con antelación.