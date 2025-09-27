Murcia refuerza su proyección exterior mediante un acuerdo con La Nacional, entidad española más antigua de Nueva York

Reunión del director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, y el responsable de La Nacional, Antonio Morales. - CARM

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estrategia de proyección internacional de la Región ha dado un importante paso adelante tras el acuerdo alcanzado con la entidad española más antigua de Nueva York para convertir su sede en centro colaborador de la Región de Murcia en Estados Unidos. Para ello, la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación trabaja en un acuerdo de colaboración con La Nacional-Spanish Benevolent Society, entidad fundada en 1868, considerada un referente de la presencia hispana en la ciudad.

El director general, Juan José Almela, que mantuvo una reunión con el responsable de esta entidad, Antonio Morales, destacó que "esta alianza nos permitirá contar con un canal estable de relación con Estados Unidos, lo que contribuirá a generar oportunidades para nuestras organizaciones, a reforzar la visibilidad de nuestra comunidad en el exterior y abrir la puerta a nuevas alianzas estratégicas".

El acuerdo con La Nacional "situará a la Región de Murcia en el corazón de Manhattan y abrirá importantes cauces para la proyección de la Comunidad en Estados Unidos y para darnos a conocer como un territorio dinámico, abierto y con vocación internacional".

La creación de este primer centro colaborador en Estados Unidos se integra en la Estrategia de Acción Exterior 2025-2028, que marca como prioridad reforzar la presencia de la Región en ciudades clave del mundo y consolidar la red global de murcianos.

LUGAR DE ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD HISPANA

Fundada en 1868 en Nueva York, La Nacional es la entidad más antigua de la ciudad y una de las más emblemáticas del mundo hispano en Estados Unidos. A lo largo de más de 150 años, ha sido un lugar de encuentro para miles de personas vinculadas a España, Hispanoamérica y Estados Unidos, proyectando la riqueza cultural y social en el corazón de Nueva York.

Asimismo, La Nacional ha acogido eventos artísticos, literarios, gastronómicos y académicos de diferente índole. Su sede en el barrio de Chelsea ha albergado conciertos, exposiciones, conferencias, actividades educativas y encuentros internacionales.

Actualmente, bajo la presidencia de Antonio Morales, murciano de nacimiento, la institución afronta una etapa de renovación y proyección internacional, reforzando su papel como plataforma de referencia internacional.