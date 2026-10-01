Murcia registra 168 expedientes judiciales por violencia de hijos a padres en 2025, la séptima cifra más alta del país, según Fundación Amigó - FUNDACIÓN AMIGÓ

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró un total de 168 procedimientos incoados a menores de edad por delitos de violencia filio-parental durante el año 2025, según los datos recopilados por la Fundación Amigó a partir de las memorias de las Fiscalías de Menores.

Esta cifra sitúa a la Región de Murcia como la séptima comunidad con mayor número de expedientes en términos absolutos, dentro de un cómputo nacional que alcanzó los 4.038 casos. Aunque el dato general del país refleja un descenso interanual del 10,7 % en comparación con 2024 (cuando se contabilizaron 4.521 expedientes) y representa la cifra más baja de los últimos años, la entidad advierte de que la violencia de hijos a progenitores continúa siendo una problemática social "grave e invisibilizada".

A nivel estatal, la Comunidad de Madrid encabezó el registro con 1.036 expedientes en 2025, seguida de Andalucía (831) y la Comunidad Valenciana (655). Tras Cataluña (238), Canarias (222) y Baleares (201), se posiciona la Región de Murcia con 168 procedimientos, por delante de comunidades como Galicia (151), Castilla y León (143) o el País Vasco (101).

Desde la Fundación Amigó señalan que los registros judiciales solo muestran una fracción del problema real, estimando que únicamente se denuncian entre un 10 % y un 15 % de las situaciones. "Existe una elevada cifra negra referida al porcentaje de casos que no pueden contabilizarse debido a que no se llega a la denuncia", explica la psicóloga del Proyecto Conviviendo de la entidad, Cristina Vaquero, quien subraya que las familias suelen acudir en busca de apoyo cuando la convivencia ya se encuentra muy deteriorada tras episodios de insultos, amenazas o agresiones físicas.

Asimismo, la organización ha detectado en los últimos años un incremento de los conflictos intrafamiliares vinculados al uso abusivo de las nuevas tecnologías y la gestión de límites en el acceso a las pantallas. Entre los factores recurrentes en los menores atendidos destacan la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, el acoso escolar o la exposición previa a violencia intrafamiliar, siendo las madres las principales víctimas de este tipo de agresiones.

Ante esta situación, la entidad hace un llamamiento a incrementar los recursos especializados y fomentar la prevención temprana. Durante 2025, los nueve proyectos 'Conviviendo' de la Fundación Amigó atendieron en España a cerca de 1.000 personas pertenecientes a unas 350 familias para ofrecer resolución pacífica de conflictos y evitar que estas conductas se cronifiquen.