Murcia registra el mejor diciembre de su historia a nivel hotelero

Archivo - Turistas en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia ha registrado el mejor diciembre de su historia a nivel hotelero con una ocupación del 62,54%, 2,26 puntos porcentuales, 2 más que el año pasado. El precio medio por habitación fue de 72 euros, 5 más que en 2024 y la rentabilidad por cada una de ellas fue de 45,53 euros, 5,13 más que el pasado diciembre.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha explicado durante la presentación del balance turístico de este año, que este diciembre "ha consolidado una recuperación con incrementos en ocupación de todo el periodo completo con precios superiores en todas las categorías hoteleras y una mejora integral de la rentabilidad" lo que ha posicionado a este mes "como el referente por excelencia en la serie histórica desde 2014 a 2025", lo que significa que "no ha habido un mejor mes de diciembre en la historia de Murcia a nivel hotelero".

En concreto, el 6 de diciembre los hoteles del municipio de Murcia tuvieron un 94,98% de ocupación, con un precio medio récord de habitación de 102,24 en los hoteles de la ciudad, con una rentabilidad récord de 96,92 euros por habitación disponible. El 27 y el 31 de diciembre estuvieron al 85,95% de ocupación, con un precio de 94,22 euros para el día 31.

Este mes fue el primero en superar el precio medio de 100 euros en uno de sus días, también el primero en superar la rentabilidad para los hoteles de cuatro estrellas el día 6 de diciembre, lo que "supone un 117% de crecimiento en rentabilidad respecto a 2014, un 66% de crecimiento y un 93,5% de los días con un precio medio superior al año anterior", ha indicado Pacheco.

DATOS ANUALES

A falta de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año se realizaron en el municipio de Murcia más de 950.000 pernoctaciones hoteleras, un 10,8% más con respecto a 2024. A estas, según el concejal, habría que sumar las realizadas en apartamentos turísticos de los que no se tienen datos oficiales, y con las que según Pacheco "seguro que hemos superado la cifra del millón de pernoctaciones".

Para ayudar a alcanzar este objetivo del Ayuntamiento de Murcia, el concejal confía en la apertura de dos nuevos hoteles --uno en Centro Comercial Thader y otro en la avenida Juan Carlos I--, más el hotel Arco de San Juan que reabrirá con categoría de cinco estrellas, con lo que se pasará de 4.700 plazas hoteleras a las 4.900. Además, el concejal ha afirmado que en este 2026 el consistorio se enfocará en el turismo gastronómico con la inauguración del Centro de Interpretación de la Gastronomía en la cafetería del Teatro Romea.

"Ha habido muchos hoteles que han mejorado su planta alojativa, han hecho reformas, hay mejores profesionales y más formados", ha indicado Pacheco, lo que considera que, junto a la digitalización y la mejora en las infraestructuras, ha logrado aumentar el turismo alojativo en Murcia.

El mes con mayor número de pernoctaciones hoteleras fue el de mayo, con 90.434, batiendo así su récord. Las pernoctaciones de extranjeros han supuesto más de 253.000, con un crecimiento del 23,6% con respecto al año anterior, de las que 31.325 se dieron en agosto, logrando una cifra récord.

En cuanto a viajeros, el municipio recibió a 580.000 en 2025, destacando los meses de mayo y octubre donde hubo más de 52.000. En este caso los extranjeros fueron más de 133.000, triplicando la cifra de 2015.

OFICINA DE TURISMO En la Oficina de Turismo el 91,79% de las consultas han sido sobre Cultura o Festejos, "un máximo histórico". La información gastronómica fue objeto de 73% de las consultas y en eventos crecieron un 18,7%.

Además, el concejal ha destacado que el turista "no solo preguntaba o pedía un plano" sino que hacían varias consultas como dónde comer, qué hacer, o qué ver.

El 35,16% del turismo que ha utilizado este servicio de información turística ha sido senior, entre 45 y 60 años, y los mayores de 61 han supuesto el 41,60%. Los menores de este rango optan por redes sociales u otros medios digitales para conseguir información.

En diciembre, pasaron por la Oficina de Turismo 1.198 turistas internacionales, sobre todo belgas y británicos, y 2.010 nacionales, entre los que predominan valencianos y madrileños. Además, 1.957 turista murcianos también visitaron la oficina.