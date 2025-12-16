Murcia repartirá cerca de 4.000 dulces artesanales a cambio de juguetes para los niños más vulnerables

Miembros de la Escuela Municipal de Hostelería Murcia Emplea elaboran los dulces - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Hostelería Murcia Emplea llevará a cabo este miércoles, 17 de diciembre, la actividad solidaria 'Dulces Navideños Solidarios', en la que la ciudadanía podrá entregar un juguete en buen estado a cambio de una bolsita de dulces navideños elaborados por los alumnos de la escuela.

La iniciativa se desarrollará en el entorno del Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular, en horario de 17.00 a 21.00 horas, y permitirá repartir cerca de 4.000 productos artesanales, entre los que se incluyen pastelillos murcianos, rollos de vino, nevaditos, mantecados y rocas de chocolate con almendra.

Impulsada por el Ayuntamiento a través de la Escuela de Hostelería Municipal, dependiente de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, la actividad combina solidaridad y formación, ofreciendo al alumnado de cocina, repostería, operaciones de restaurante-bar y catering la oportunidad de vivir una experiencia práctica en un entorno profesional.

Bernabé ha subrayado que "esta iniciativa representa la esencia de la Navidad: compartir, ayudar y unir a toda la comunidad en torno a un gesto solidario. Cada juguete entregado y cada dulce elaborado es una muestra del compromiso de Murcia con quienes más lo necesitan".

La concejala ha destacado también el valor formativo de la actividad. "Nuestros alumnos aprenden en un entorno real de trabajo mientras contribuyen a una causa solidaria. Es una combinación perfecta de aprendizaje, responsabilidad social y tradición", ha dicho.

Los juguetes recogidos serán donados a entidades sociales del municipio, que se encargarán de distribuirlos entre las familias más vulnerables.